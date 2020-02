Pochettino føler seg klar for ny jobb. Åpen for Premier League-retur

Ryktene rundt argentineren har vært mange etter at han fikk fyken i Tottenham. Nå venter han bare på det riktige tilbudet.

Det var i november i fjor at Mauricio Pochettino fikk sparken som manager i Tottenham. Det skjedde bare noen få måneder etter at han ledet londonklubben i finalen av Champions League, der det til slutt ble tap for Liverpool.

2019/2020-sesongen startet svakt for Tottenham og det ble stadig mer og mer skriverier rundt Pochettino og at han ikke lenger «var seg selv».

Til slutt valgte Spurs-ledelsen og gi ham sparken. José Mourinho overtok jobben.

Pochettino: - Klar for ny utfordring



Etter at han forlot Nord-London-klubben har argentineren blitt koblet med en rekke andre jobber. Både Manchester United og Bayern München har blitt nevnt.

Enn så lenge står han imidlertid uten trenerjobb. I et ferskt intervju med Sky Sports gir han imidlertid nå klar beskjed om at han er klar for nye oppgaver.

- For å være ærlig, jeg ville elsket å jobbe videre i Premier League. Det kommer nok til å bli vanskelig, jeg vet det, og enn så lenge må jeg bare vente og se hva som skjer, sier Pochettino i Sky Sports-podcasten «In the Pink».

Fotballtreneren sier han har brukt tiden godt siden han ble arbeidsledig.

- For meg har det vært en tid med restitusjon. Jeg har fokusert på meg selv, men jeg er alltid klar, for i fotball kan det alltid skje noe, så du må være klar, sier han.

- Jeg er klar og venter på en ny utfordring. Jeg har troen på at den neste utfordringen kommer til å bli fantastisk, sier argentineren videre.

- Har lagt merke til ryktene



Pochettino ønsker ikke å snakke om konkrete klubber eller ryktene som har versert den siste tiden om ulike jobber, men medgir at han har fått med seg noe.

- Jeg har vært i Argentina, i Qatar og i Spania. Jeg har Jesus Perez (Pochettinos assistent i Tottenham) som følger litt med på det som skjer i nyhetene, og jeg har lagt merke til at det har vært litt rykter, sier manageren.

- Alle i staben min aksepterer at det kommer rykter. Vi takler det uten problemer. Dette er vanlige mennesker, normale mennesker. Vi mener ikke at vi er unike på noen som helst måte, men vi er heller ikke skuespillere, så vi gjør ikke noe som vi ikke har troen på, forteller Pochettino i podcasten.

47-åringen ledet Tottenham i perioden 2014 til 2019 og fikk med seg en andreplass i Premier League (2017), en andreplass i ligacupen (2015) og den nevnte andreplassen i Champions League (2019).

Han har tidligere ledet klubber som Espanyol og Southampton.