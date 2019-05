Pochettino mener bilder som dette er urettferdige - nå får Liverpool og Spurs en unik mulighet

Tottenham-managerens bønn skal ha blitt hørt av UEFA.

MADRID (Nettavisen): Mauricio Pochettino leder Spurs i en historisk Champions League-finale mot Liverpool lørdag kveld og dagen før kamp stilte han til den offisielle pressekonferansen på Wanda Metropolitano.

Der han fikk han blant annet spørsmål om Harry Kane kommer til å starte finalen, men i likhet med Jürgen Klopp er Pochettino forsiktig med å røpe hvem som skal spille.

Det han derimot er tydelig på er at det kommer til å bli smertefullt å måtte utelate en rekke spillere fra startelleveren. Pochettino mener imidlertid at også de spillerne som starter på benken eller ikke engang får spille også har en viktig rolle for laget i oppgjøret mot Liverpool.

UEFA lyttet til Pochettino



Argentineren gjorde nylig et nummer ut av at lagbilder fra tidligere Champions League-finaler ofte er de som ender opp i historiebøkene og at en innbytter som kan ha kommet inn og avgjort finalen ikke engang er med på bildet. Pochettino foreslo derfor at UEFA burde tillate at hele troppen får bli med på lagbildet.

Fredag var Pochettino fornøyd med å kunne fortelle på pressekonferansen at både Spurs og Liverpool nå vil få en unik mulighet i minuttene før finalen.

- Jeg foreslo for noen uker siden at hele laget burde bli tatt bilde av sammen før kampen og jeg tror at UEFA har lyttet til meg. Lørdag vil troppene fra begge få mulighet til å være på banen for å bli avbildet før kampen, sier Pochettino.

Argentineren mener det er en perfekt anledning til å vise TV-seere fra hele verden hva fotball handler om.

- Jeg synes at det gir en god mulighet til å vise at fotball dreier seg om det kollektive, at den 1. og 25. spilleren alle er viktige, sier Pochettino.

GOD STEMNING: Mauricio Pochettino og Hugo Lloris stilte opp for pressen før finalen i Madrid. Foto: Stuart Franklin (AP)

Lloris: - Kunne ikke skjedd uten lagkameratene mine

Også Tottenham-kaptein Hugo Lloris stilte på pressekonferansen og snakket i likhet med sjefen sin om det kollektive før oppgjøret mot Liverpool.

Lloris ble i fjor sommer verdensmester med Frankrike og vil med seier lørdag kveld løfte sitt andre store trofe på under et år. Franskmannen mener imidlertid at det er «laget» som er årsaken til hans suksess.

- Det er et privilegium å være en del av det suksessrike laget. Å vinne VM med mitt land var en drøm. Det kunne ikke skjedd uten lagkameratenen mine. Det samme gjelder med tanke på Champions League-finalen. Det kunne ikke skjedd uten lagkameratene mine, sier Lloris.

Tottenham-keeperen mener det er laginnsatsen som vil bli viktig hvis Spurs skal ha en sjanse mot forhåndsfavorittene fra Liverpool og ikke minst viljen.

- Jeg tror ikke at taktikk vil ha så mye å si. Jeg tror laget som ønsker det mest vil være nærmest suksess, forteller Lloris.

TRENTE PÅ STADION: Harry Kane gjennomfører siste treningsøkt med lagkamerat Kieran Trippier på Wanda Metropolitano Stadion i Madrid. Foto: Joe Giddens (Pa Photos)

Kane klar for å spille

Franskmannen er nok et av de første navnene Pochettino skriver opp når han skal ta ut sin startellever som han hevdet at ikke var klar fredag ettermiddag.

Det er derimot knyttet usikkerhet til om argentineren vil starte med målmaskinen Kane som i flere uker har vært ute med en ankelskade.

Kane har imidlertid erklært seg klar til spill og Nettavisen observerte engelskmannen terpe avslutninger på fredagens trening i Madrid.

Men selv om spissen er tilgjengelig for spill er det likevel ikke sikkert at han starter. Tidligere har Kane trengt flere kamper på å spille seg i form og det har han ikke fått muligheten til før lørdagens finale.

Svaret på hvilke spillere Klopp og Pochettino har valgt får vi lørdag kveld. Kampen starter klokken 21:00.