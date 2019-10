Pochettino om finalesmellen: – For spillerne og trenerne var det en følelse av tomhet

Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener finaletapet for Liverpool i mesterligaen har vært tyngre å fordøye enn mange er klar over. Søndag lover han bedring.

Søndag møtes nettopp Liverpool og Tottenham for første gang siden mesterligafinalen i juni. Da stakk Liverpool av med trofeet med 2-0-seier i Madrid.

– Det var tøft. Siste kampen for sesongen, en finale i mesterligaen er alt eller ingenting. Og det ble ingenting, sa Mauricio Pochettino på pressekonferansen fredag.

Han la ikke skjul på at tapet har gått mer inn på laget enn mange har vært klar over.

- Det koster mye for en klubb å nå finalen i Champions League, og spillerne og trenerstaben hadde en følelse av tomhet etter kampen.

Tottenham har kun vunnet tre av sesongens ni første seriekamper. Til møtet på Anfield er Pochettino klar på det London-laget har mobilisert.

– Vi har snakket mye om mine følelser etter finalen, men nå er vi fulle av energi og har kommet oss over den dagen. Nå er tiden inne for å bygge selvtillit og tro, og virkelig få vist talentet og potensialet vårt, sa Pochettino vel vitende om at laget på motsatt banehalvdel er ubeseiret i 23 strake ligakamper.

Tottenham tok en kjærkommen seier i midtuka da Røde Stjerne ble rundspilt med 5-0 i London.

Gir nysigneringene tid

Av mange eksperter ble Tottenham utropt som overgangsvinneren i Premier League i sommer. Nysigneringene har imidlertid ikke klart å sette sitt tydelige preg på laget i åpningen av sesongen.

– Når man signerer en spiller, uansett sum, kreves det minimum ett og et halvt til to år, sa Pochettino da han ble konfrontert med prislappen på 70 millioner euro for franskmannen Tanguy Ndombele.

Giovani Lo Celso og Ryan Sessegnon ble også hentet til klubben.

– Se hva som skjedde med Son eller Moussa Sissoko. De startet med å prestere etter to-tre år. I dagens marked kan man ikke dømme en spiller fordi man betalte en sånn sum, avrundet argentineren.

