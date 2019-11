Pochettino skrev hilsen på taktikktavla etter å ha fått sparken

Mauricio Pochettino takket spillerne etter fem og et halvt år i Tottenham.

Det var tirsdag kveld denne uken det ble kjent at Mauricio Pochettino er ferdig som Tottenham-trener etter mye støy og svake resultater den siste tiden.

Bare et halvt døgn senere var José Mourinho ansatt som hans erstatter, og Pochettino rakk dermed ikke å ta farvel med spillerne ansikt til ansikt.

Argentineren valgte derfor å skrive en avskjedsmelding til spillerne på en taktikk-tavle i garderoben.

«Tusen takk til dere alle! Vi kan ikke si farvel ... Dere vil alltid være i våre hjerter» skrev Pochettino.

Det var Pochettinos assistent Jesus Perez, som la ut bildet av taktikktavlen og Pochettinos melding på Twitter.

Også José Mourinho brukte deler av sin første pressekonferanse på å hedre Pochettino og jobben han har gjort, da han møtte pressen torsdag.

- Jeg har hatt et smil om munnen i to dager nå, men det er også en smule vemodig og jeg må si noen ord om Mauricio. Jeg vil gratulere ham med den jobben han har gjort her. Denne klubben kommer alltid til å være hjemmet hans. Dette treningsanlegget vil alltid være hans. Døren er alltid åpen for ham her, sa portugiseren.



- Han vil finne tilbake til gleden. Han kommer til å finne en ny klubb. Han har en stor framtid i vente, sa Mourinho videre.

Flere av Tottenham-spillerne har tatt til sosiale medier for å takke sin tidligere trener de siste dagene.