Pochettino slår kraftig tilbake mot ryktene før derbyet mot Arsenal

Tottenham-manager Mauricio Pochettino rister på hodet etter at rykter om ham dukket opp i sosiale medier denne uken.

Det var trolig flere Tottenham-fans som ble bekymret da det verserte rykter om at Pochettino ville forlate Spurs etter søndagens oppgjør mot Arsenal.

På pressekonferansen i forbindelse med det kommende Nord-London-derbyet avviser imidlertid Tottenham-sjefen ryktene kontant.

- For et idiotisk rykte, sier Pochettino ifølge football.london.

- Det er bare tull. Det er mulig det finnes andre rykter også, men dette går for langt, sier argentineren.

Følg Arsenal - Tottenham direkte i vårt livesystem fra 17.30!

- Jeg er lykkelig her



Han mener ryktet er typisk noe som dukker opp i sosiale medier og som skaper et problem som ikke eksisterer.

Pochettino gjør det helt klart at han kommer til å fortsette i jobben som Tottenham-manager og han utelukker ikke at han vil bli værende i mange år til.

For øyeblikket har han fire år igjen av sin nåværende avtale med klubben.

- Jeg er veldig lykkelig her og veldig stolt. Vi signerte for fem år siden og startet et prosjekt med en annerledes klubb, og nå er vi en av de beste klubbene i verden. Vi har spilt finale i Champions League og nå er målet å fortsatt være konkurransedyktige i fremtiden, forklarer Pochettino.

VIKTIG KAMP VENTER: Tottenham og Mauricio Pochettino møter Arsenal søndag. Foto: Phil Noble (Reuters)

Smilet tilbake

Etter å ha fremstått noe negativ under de første pressekonferansene denne sesongen, var smilet tilbake hos Spurs-manageren denne uken.

Søndag venter Arsenal på Emirates, og selv om Spurs på ingen måte har imponert i de tre første kampene av sesongen, er argentineren optimist før møtet.

Han gleder seg til derbyet.

- Vi vet alle hva denne kampen betyr. Jeg er heldig som får være involvert i en slik kamp. Jeg elsker sånne kamper og er så spent. Jeg tror vi kommer til å vise oss frem fra får beste side, sier Pochettino.

Tottenham-manageren forklarer at han kjenner på adrenalinet i kroppen før hver eneste kamp, men at derbyet mot Arsenal skiller seg ut.

- Jeg elsker å konkurrere. Hver gang jeg forbereder meg til en kamp så er det spesielt, men et slikt type oppgjør er enda mer spesielt. Jeg hadde elsket å spille en slik kamp hver eneste uke fordi det gir en helt unik følelse. Adrenalinet, ansvaret... Jeg føler meg mer selvsikker og optimistisk i forbindelse med sånne kamper. Jeg elsker det, sier Pochettino.

Emery: - En stor utfordring



Spørsmålet om han elsker det like mye søndag kveld, for Tottenham kan vente seg tøff konkurranse fra Unai Emerys Arsenal.

London-laget har til tross for et solid tap mot Liverpool i forrige serierunde sett til tider solide ut i de første kampene.

Emery ser i likhet med Pochettino frem til søndagens oppgjør på Emirates.

- Jeg synes det er en stor, stor utfordring for oss. Det er en flott kamp og den gir oss muligheten til å oppnå stor suksess hvis vi slår dem, sier Emery ifølge football.london.

KLAR FOR DERBY: Unai Emery ser frem til derbyet mot Tottenham. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos)

Spanjolen antyder at det er lite som skiller lagene og at Arsenal bør ha muligheter til å slå Champions League-finalisten.

- Vi husker at vi kun var et poeng bak dem forrige sesong etter 38 kamper, sier Arsenal-manageren.

Arsenal vant hjemmekampen mot Tottenham i Premier League forrige sesong og nå håper Emery å gjenta det til glede for fansen.

- Dette er et derby hjemme med våre supportere og jeg ønsker å oppleve en spesiell dag med dem, forteller Emery.

Søndagens Nord-London-derby har avspark klokken 17.30.

Arsenal har til nå tatt 6 poeng på tre kamper denne sesongen, mens rival Tottenham kun har 4 poeng før søndagens oppgjør.