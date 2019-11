Pochettino uttaler seg for første gang etter sparkingen

Det har vært helt stille fra Mauricio Pochettino etter at han fikk sparken i Tottenham. Nå kommer imidlertid argentineren med en uttalelse.

Pochettino fikk sparken i Spurs 19. november, men har hatt til gode å uttale seg.

Frem til nå.

Torsdag kveld har den anerkjente journalisten fra The Times, Henry Winter, fått tilsendt en uttalelse fra den tidligere Spurs-manageren via fagforbundet til engelske fotballmanagere LMA.

Takker klubbledelse og fans



Til tross for at han fikk sparken takker Pochettino Tottenhams eiere.

Han skriver følgende i sin uttalelse:

«Jeg ønsker å takke Joe Lewis og Daniel Levy for å ha gitt meg muligheten til å bli en del av Tottenham Hotspurs historie.

Jeg ønsker også å takke alle jeg møtte i Tottenham, støtteapparatet og spillerne gjennom fem og et halvt år.



Til slutt ønsker jeg å trekke frem fansen som gjør denne klubben så stor med deres fantastiske støtte.



Jeg ga alt for å klare målene jeg ble bedt om å oppnå i vårt første møte. De målene var like tøffe som de var spennende.



Jeg ønsker dere alt det beste for fremtiden. Jeg er sikker på at våre veier møtes igjen.»

Erstattet av Mourinho



Pochettino ble ansatt i Tottenham i 2014 etter et opphold i Southampton, og ledet klubben til Champions League-finalen mot Liverpool så sent som i juni tidligere i år.

Resultatene i Premier League var imidlertid skuffende det siste halvåret og klubbledelsen bestemte seg til slutt for å kvitte seg med argentineren.

Han ble kun noen timer etter å ha fått sparken erstattet med Jose Mourinho som har ledet Tottenham til seiere i hans to første kamper som lagets hovedtrener.

Pochettino kobles til storklubber

For Pochettinos del ser det ikke ut til å bli vanskelig for ham å skaffe seg en ny arbeidsgiver.

Argentineren får mye av æren for at Tottenham har etablert seg som et stabilt topplag i engelsk fotball, og nå kobles treneren til en rekke storklubber.

Det blir blant annet spekulert i at Bayern München skal være interessert i å hente Pochettino.

Den tidligere Spurs-manageren har tidligere uttalt at han kan tenke seg å lede et lag i La Liga en gang i fremtiden. Hva han velger å gjøre nå er imidlertid fortsatt usikkert.