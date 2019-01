Pochettino: Venter ingen nye spillere for Spurs

Tottenhams manager Mauricio Pochettino bekrefter at han ikke venter noen overganger til London-klubben før fristen løper ut torsdag.

Ifølge Sky Sports fikk Pochettino spørsmål om overganger for januarvinduet på pressekonferansen etter kampen onsdag, der Tottenham hentet seg inn, fra å ha ligget under 0–1 for Watford til å vinne 2-1, og det med sentrale spillere som Harry Kane og Dele Alli på tribunen. De er ventet å være ute til mars.

Spurs-manageren fikk spørsmål om Tottenham er på utkikk etter nye spillere. Han ble også spurt om franskmannen Georges-Kévin N'Koudou, som kom i august 2016 på femårskontrakt, der ryktene har gått om at han nå skal lånes ut til Monaco. Kilder har sagt til Sky Sports at den nederlandske spissen Vincent Janssen muligens skal til Real Betis. Pochettino avviste kjennskap til noe av dette.

– Nei, jeg vet ingenting. Jeg skal snakke nå med min sjefspeider Steve Hitchen, jeg skal spørre om det er noe nytt. Jeg venter at kanskje noen spillere kommer til å forsvinne, men jeg venter ikke at vi utvider mannskapet. Jeg skal snakke fordi jeg vil ha nyheter, men ikke fordi jeg venter å signere en spiller, sa Pochettino.

Tottenham har ikke signert nye spillere siden Lucas Moura kom til London fra Paris Saint-Germain 31. januar i fjor. Tidligere i overgangsvinduet har Spurs-manageren, som har kjøpt spillere for 50 millioner pund på sine fire og et halvt år i klubben, sagt at de må «operere på en annen måte» hvis de skal ha seriøst håp om å vinne Premier League-tittelen. Manchester City, som vant serien i fjor og ligger på andreplass i år, på plassen over Tottenham, har brukt om lag ti ganger mer.

