Pochettino vil tilbake til Tottenham

Mauricio Pochettino ønsker å fullføre jobben han startet på i Tottenham Hotspur.

Pochettino har stått uten en managerjobb siden han fikk sparken av Spurs i fjor høst. I et intervju med BT Sport forteller argentineren at han er motivert til å starte på et nytt prosjekt, men sier samtidig at han opplever at han har noe ugjort i Tottenham.

- Det var en utrolig reise som ikke sluttet slik vi ønsket, men innerst inne så er jeg sikker på at våre veier vil møtes igjen. Helst siden den dagen jeg forlot klubben, så har drømmen min vært å komme tilbake en dag og fullføre den jobben vi ikke fullførte. Vi var så nær med å vinne Premier League og Champions League, sier Pochettino.

Kobles til Newcastle



Tottenham måtte imidlertid nøye seg med en 2. plass i Premier League og tap i Champions League-finalen mot Liverpool under Pochettinos ledelse.

Spurs tok riktignok store steg under Pochettinos tid i klubben og det har gjort ham til en attraktiv manager.

Nå ryktes det at Newcastle skal være interessert i å hente Pochettino. Newcastle skal være i ferd med å få nye styrtrike eiere fra Saudi-Arabia og det hevdes at Pochettino topper deres ønskeliste over nye managere.

Diverse engelske medier hevder også at de vil være villig til å tilby argentineren en svært lukrativ avtale.

Motivert for nytt prosjekt

Pochettino sier ikke noe om han kan være interessert i Newcastle-jobben. Han er imidlertid tydelig på at han ser frem til og er motivert til å starte på et nytt prosjekt.

Likevel tenker han fortsatt mye på Tottenham.

- Innerst inne så ønsker jeg å dra tilbake fordi fansen er så spesielle. Kanskje det blir om fem år, kanskje om ti år, men før jeg dør så ønsker jeg være manager for Tottenham igjen, sier Pochettino.

Da har han store planer om å vinne et trofe med klubben som han ikke lykkes med i sin første periode i Nord-London. Han forklarer at han ønsker å betale supporterne tilbake med en pokal.

- Jeg ønsker å føle hva det betyr å vinne en tittel med Tottenham fordi fansen er utrolige, sier Pochettino.

Argentineren ble erstattet av Jose Mourinho i Tottenham etter en dårlig start på sesongen. Spurs fikk en lovende start under portugiseren, men resultatene har variert utover sesongen.

Tottenham ligger nå på 8. plass i Premier League, men det er usikkert når ligaen vil starte opp igjen på grunn av koronakrisen.