Poengdeling i høydramatisk oppgjør i kampen om Nord-London

Kampene mellom Arsenal og Tottenham bringer alltid med seg dramatikk, og heller ikke denne gangen ble vi skuffet.

ARSENAL - TOTTENHAM 2- 2

Oppgjøret ingen kunne tape - endte heller ikke med tap for noen av lagene.

Kampen om Nord-London bød på det meste av dramatikk og tidvis fantastisk fotball.

Det har vært snakket mye om Arsenals nye trio på topp: Aubameyang, Lacazatte og nyinnkjøpte Pepe.

Historiske Kane

Unai Emery valgte å gi trioen sin debut sammen i en av sesongens tøffeste kamper, selveste London-derbyet mot Tottenham.

Og det tok bare ett minutt før Pepe viste seg frem med et skudd med snert i, men Lloris kunne fint se ballen forsvinne et godt stykke opp på tribunen. Arsenals trio på topp viste gode tendenser ved flere anledninger i åpningsminuttene, uten at det ble noe sluttprodukt.

Sluttprodukt hadde derimot Christian Eriksen, som sendte Tottenham i føringen etter ti minutter.

Harry Kane vant en viktig hodeduell, og Leno i Arsenal-målet så seg nødt til å gi retur på et forholdsvis svakt Lamela-skudd, som havnet rett i beina til danske Eriksen - som med det fikk sitt første mål i dette derbyet.

Leno fikk hard medfart for sin involvering i Tottenhams åpningsmål, men tyskeren skulle få sin revansje ikke lenge etter. Son fyrte av et herlig skudd som hadde retning krysset, men Arsenal-målvakten vartet opp med et tigersprang og fikk dyttet ballen ut til hjørnespark.

HØYTFLYVENDE: Harry Kane feirer straffemålet mot Tottenham. Foto: David Klein (Reuters)

Pepe var et konstant uromoment for Tottenham-forsvaret, og etter 22 minutter kunne ivorianeren ha utlignet for Arsenal - hadde det ikke vært for oppofrende forsvarsspill av Daniel Rose.

Ti minutter før pause fikk Kane en god mulighet til å øke ledelsen etter godt forarbeid av Son, men stjernespissen brukte for lang tid i avslutningsøyeblikket, og dermed rakk Arsenal-forsvaret å sette inn en viktig blokk.

To minutter senere skulle Kane få muligheten igjen, denne gangen fra ellevemeteren. Granit Xhaka felte Son i eget felt, med en takling som fort er en kandidat til å være den mest klare straffen i Premier Leagues historie.

Kane gjorde ingen feil fra straffemerket - og noterte seg dermed for sitt tiende mål i Nord London-derbyet, flere mål enn noen andre har scoret i dette oppgjøret.

Ekspert i Sky Sports, Greame Souness, var ikke imponert over Xhakas vurdering i den situasjonen.

- Dette er noe man lærer i sin første uke som fotballspiller. Hold deg på føttene, uansett. Spesielt når det er i sekstenmeteren, han inviterer jo Son til å gå i bakken. Xhaka er 26 år nå, det er skammelig.

Eksperten fikk støtte av kollega Gary Neville.

- Det er rett og slett galskap fra Xhaka. Han gjør dette hver eneste uke. Sesong etter sesong. Han lærer ikke!

Arsenal fikk en gyllen mulighet til å redusere få minutter før hvilen - og igjen var det Pepe som fikk muligheten. Skuddet var godt, men redningen til Lloris var det stor klasse over.

Ett minutt ut i overtiden skulle Arsenal få målet de så sårt jaktet, og igjen var Pepe sentral i det som skjedde. Et agressivt Arsenal-press stresset Tottenham, og ballen endte til slutt hos Pepe som sendte inn et sylfrekt innlegg, som Lacazette tok med seg i fart og banket i nettmaskene bak Lloris. Vakker fotball, og fortjent slik omgangen utviklet seg.

JUBEL: Guendouzi feirer Arsenals utligning. Foto: Ben Stansall (AFP)

Sjansebonanza etter hvilen

Det herlige tempoet vi fikk servert før pause, fortsatte fra første spark på ballen også etter hvilen.

Son kom til omgangens første store mulighet drøye fem minutter ut i omgangen, men Leno fikk akkurat en hånd på skuddforsøket, og fikk dyttet ballen til hjørnespark.

Hvis redningen til Leno var bra, var redningen til Lloris fantastisk.

Guendouzi klemte til et frekt skudd langs bakken, men den franske målvakten kom seg ned i tide og fikk akkurat dyttet ballen til side. På det påfølgende hjørnesparket var både Lacazette og Aubameyang nære å sette ballen i nettmaskene, men ingen av de to Arsenal-spillerne hadde marginene helt på sin side i den situasjonen.

Det hadde heller ikke Kane bare minutter senere, i det han måtte se sitt skuddforsøk fra svært skrå vinkel treffe treverket og ut. Et fantastisk angrep, og en fantastisk avslutning, til tross for at den ikke gikk i mål.

SLAGSMÅL: Eller i det minste tendenser til slagsmål i sluttminuttene av London-derbyet. Foto: David Klein (Reuters)

I det 63. minuttet kom Dani Ceballos inn for Arsenal, til fordel for Lucas Torreira. To minutter senere var innbytteren nære å utligne for Arsenal, men Lloris fikk bokset skuddforsøket over mål.

I det 70. minutt skulle dramatikken for alvor melde seg.

Guendouzi slo en herlig pasning i bakrom, og der var Aubemeyang på plass og styrte ballen i nettmaskene bak Lloris - som lite kunne gjøre i den situasjonen. Flott fotball, og enda flottere dramatikk i Nord London-derbyet.

Og med utligningen skiftet også kampbildet totalt. Nå styrte Arsenal alt som skjedde på Emirates-matta, og Tottenham slet stort med å finne tilbake til rytmen de hadde i gode 60 minutter.

Disse oppgjørene er kjent for dramatikk, og heller ikke denne gangen ble vi skuffet. Et herlig Arsenal-angrep endte med scoring, men linjedommer var tidlig oppe med flagget - til enorm skuffelse fra et Emirates som allerede hadde eksplodert i jubel.

Til tross for at det var Arsenal som styrte showet resten av kampen, ble det ingen flere scoringer denne kvelden på Emirates - og det er grunn til å tro at begge lags trenere ser seg fornøyd med poengdeling her.