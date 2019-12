Poengdeling mellom Arsenal og Bournemouth i Mikel Artetas debut

Den spanske treneren fikk en tøff start på tilværelsen som trener for laget fra Nord-London.

BOURNEMOUTH - ARSENAL 1-1

Det ble ingen optimal start for Arsenal under trener Mikel Arteta, da London-laget spilte 1-1 borte mot Bournemouth på «Boxing Day». De, for anledningen, gulkledde, måtte slå tilbake etter at Eddie Howes mannskap tok ledelsen.

Det var nemlig Bournemouth som var giftigst foran mål i den første omgangen, og etter å ha vunnet ballen tilbake høyt i banen, så var det til slutt Dan Gosling som fikk løpt inn 1-0-scoringen.

Det fikk TV 2-kommentator Peder Mørtvedt til å mimre tilbake til mannen Arteta erstattet; Unai Emery.

- Under Unai Emery så spilte de seg ut, og spilte seg i problemer gang på gang. Nå gjør de det samme under Mikel Arteta, sa Mørtvedt fra kommentatorplassen sin.

I studio var Solveig Gulbrandsen heller ikke imponert over det hun så fra London-laget i oppspillsfasen:

- Inni mellom kan det gå, men Arsenal har ikke klart å skape noe med ball i hele år. Jeg synes det er helt håpløst at de fortsetter med dette. De har levert en god omgang, og så gir de det bort, sa Gulbrandsen i TV 2s studio til pause.

- De skaper trøbbel for seg selv hele tiden. Nå får de passet påskrevet.

I den andre omgangen så fikk Arsenal mer fart i ballen, og til slutt endte det med at Pierre-Emerick Aubameyang fikk muligheten inne i Bournemouth-boksen. Den tok han vare på, og sikret bortelaget ett poeng.

Det ene poenget gjør at Arsenal blir værende som nummer elleve i Premier League etter halvspilt sesong. De står med totalt 25 poeng, som gjør at det er syv poeng opp til Champions League-plassene.

- Det var intenst, jeg gledet meg veldig. Jeg ville bare gi den energien til spillerne, og jeg nøt dette. Jeg mener vi hadde sjansene i andre omgang som kunne sikret oss seieren, men generelt, med tanke på oppførselen og lidenskapen, så var dette bedre enn forventet, sa Arteta til BBC etter kampen.

- Jeg visste ikke hvor lenge spillerne kunne holde rytmen rundt de kravene jeg har satt, men oppførselen var upåklagelig. Det er visse ting vi ikke kan argumentere mot i denne klubben, det er standarder for denne klubben, og i dag holdt de den.

For Bournemouth så gjør det ene poenget at de ramler ned et plass på tabellen, etter like mange kamper spilt. De ligger som nummer 15, og har kun 20 poeng etter halvspilt sesong.

Dan the man

Det var hjemmelaget som kom aller best i gang på Vitality Stadium, og allerede etter fem minutter så burde Ryan Fraser ha sendt de røde og sorte i ledelsen. Skotten ble tredd opp på kanten av boksen, men en kjapp utrustning av Bernd Leno stoppet ham.

Mesut Özil var tilbake i startoppstillingen for Arsenal, og etter 11 minutter fant han Alexandre Lacazette med en god pasning. Franskmannen fikk snudd seg, men skuddet suste over mål.

Bournemouth lot aldri Arsenal få bygget seg opp selvtillit, for minuttet etter var Callum Wilson nære ved å sette et av sesongens mål da han hamret til på hel volley etter et innlegg fra Fraser.

Hver gang Arsenal kom på angrep, så var Bournemouth-forsvarerne oppofrende i sitt forsvarsspill. Reiss Nelson og Pierre-Emerick Aubameyang hadde muligheter like før halvspilt omgang, men begge forsøkene ble blokkert.

Det var flere ganger der Arsenal rett og slett virket stressede i avslutningsøyeblikket. Både Aubameyang og Lacazette kom til skudd, men hver gang suste ballen godt over Bournemouth-målet.

For Bournemouth så ting mye bedre ut utover i omgangen. Etter å ha jobbet ballen ned langs Arsenal venstreside, fikk Eddie Howes menn slått inn i boks. Der inne ventet Dan Gosling.

Den tidligere Everton-unggutten var først på ballen, og bredsidet inn ledermålet for hjemmelaget. Bournemouth ledet 1-0 over Arsenal etter 35 minutter spilt på Vitality Stadium.

Og det kunne fort ha blitt ennå mer i det 42. minutt da Joshua King først rundet Sokratis Papasthatopoulos, og deretter vippet ballen elegant forbi Reiss Nelson inne i Bournemouth-boksen.

Nordmannens vinkel var veldig spiss, men han fikk uansett testet keeper Leno. Skuddet gikk rett på tyskeren, som fikk klasket ut til corner for Bournemouth like før pause.

Det skulle ikke bli flere scoringer. Dermed var det Bournemouth som kunne smile bredest, 45 minutter inn i Mikel Artetas trenerdebut for Arsenal. Hjemmelaget ledet 1-0 over Arsenal.

Auba til unnsetning

Özil fortsatte sin gode kamp for Arsenal, og tidlig i den andre omgangen la han ballen på et sølvfat til Aubameyang like utenfor Bournemouth-boksen. Spissen avslutning var elegant, men suste over mål.

Arsenal klarte ved flere anledninger å spille seg fri ute på kanten, og ved flere anledninger slo de gode innlegg inn i Bournemouth. Dessverre for Artetas mannskap var trebackslinjen bestående av Steve Cook, Jack Simpson og Chris Mepham bunnsolide.

I det 61. minutt fikk Özil på ny spilt igjennom Aubameyang, men denne gangen var det Jack Stacey som gjorde sitt for å hindre spissen fra Gabon i avslutningsøyeblikket.

Det skulle til slutt gå for Arsenal og Aubameyang. De rullet opp et angrep langs høyre, og etter et skudd fra Nelson falt ballen ned til Aubameyang. Hans avslutning snek seg inn i hjørnet, og keeper Aaron Ramsdale rakk ikke frem.

Det ble 66 minutter på banen for Joshua King, som siden ble byttet ut med Liverpools lånesoldat Harry Wilson.

Arsenal pushet på for å finne vinnermålet. David Luiz slo en nydelig ball igjennom til Lacazette i det 70. minutt, men i avslutningsøyeblikket ble franskmannen forstyrret nok til at forsøket suste utenfor.

I det 80. minutt trodde Wilson at han hadde sendte hjemmelaget i føringen, da han satte ballen i mål på en retur fra Leno. Etter en sjekk med VAR ble scoringen korrekt annullert for offside.

Begge lagene jobbet på for å finne det forløsende vinnermålet, men hverken eller maktet å komme til de virkelig store sjansene på Vitality Stadium. Derfor ebbet det hele ut i poengdeling.

Arsenal og Bournemouth tok et poeng hver etter at de spilte 1-1 på «Boxing Day».