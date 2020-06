Poengdeling mellom Aston Villa og Sheffield United etter vanvittig Nyland-situasjon

Høydramatisk i Premier League-comebacket.

ASTON VILLA - SHEFFIELD UNITED 0-0

Det ble en målløs affære i Premier Leagues comeback, hvor spesielt én av de to nordmennene på banen skapte overskrifter.

Ørjan Nyland kan nemlig ha skapt Hawkeye-historie da han førte ballen pent og pyntelig inn i eget nett, uten at målet ble gitt.

- Dette har vi aldri sett før!

Kampens første sjanse var det hjemmelaget som sto for. Jack Grealish tok et godt initiativ fremover i banen, og et lite veggspill endte med en en god innleggsmulighet, men Sheffield-forsvaret fikk til slutt klarert.

Ikke mange minuttene senere kom Villa til en langt bedre sjanse, denne gangen fra dødball. På bakerste stolpe headet Hause tilbake i feltet retning Davis, men fra få metere gikk hodestøtet over mål.

Les også: Dramatisk oppgjør på Sørlandet: - Han kommer til å bli god

Sander Berge startet for øvrig oppgjøret bra, og viste ved flere anledninger imponerende ro og godt overblikk foran de tomme tribunene på Villa Park.

Kampens første omgang forløp uten de store hendelsene, men drøye tre minutter før hvilen skjedde det noe helt, helt spesielt.

GOD FIGUR: Sander Berge var solid på Sheffield Uniteds midtbane. Foto: Carl Recine (AFP)

En dødball ble slått mot bakerste stolpe, hvor Nyland raget høyest og holdt ballen. Problemet var at den norske målvakten tok med seg ballen inn i eget nett, etter en liten dytt fra lagkamerat Davis. På TV-bildene var det enkelt å se at ballen - såvel som Nyland - var godt inne i eget mål. Likevel pekte dommer Michael Oliver på klokken sin, for å markere at han ikke hadde fått beskjed om at ballen var over linja.

- Det er en Hawkeye-skandale hvis dette ikke blir mål! Jeg skjønner at spillerne reagerer. Kan VAR omgjøre dette? Dette er en helt ny situasjon, dette har vi aldri sett før! Dette var veldig, veldig rart, sa Kasper Wikestad umiddelbart etter situasjonen.

- Det er jo ikke til å tro. Dette er en skandale. Dette har jeg aldri i mitt liv sett før, supplerte Jesper Mathiesen.

Les også: Slik avgjøres mesterligaen og euoropaligaen

Selv Sheffield Uniteds Twitter-konto reagerte på situasjonen underveis i kampen:

- Virkelig?, spør klubben sin følgere.

Hjemmelaget nærmest

Etter hvilen var det igjen Villa som kom best i gang, og i kampens 52. minutt burde kanskje Birmingham-laget gått opp i ledelsen. Davis fyrte av et skudd med snert fra kort avstand, men Dean Henderson var lynhurtig oppe med en arm og fikk dyttet ballen til side.

Få minutter senere var Villa frempå igjen, og hadde Davis hatt en skostørrelse større hadde han nok rukket innlegget fra El Ghazi. Pasningen som åpnet Sheffield-forsvaret var det Jack Grealish som sto for - og den pasningen var virkelig fra øverste hylle.

Les også: Børven klar for Rosenborg: Derfor valgte han overgangen

Et par situasjoner senere måtte Henderson varte opp med en mesterlig redning, denne gangen på et skuddforsøk fra McGinn.

Sheffield United fikk også en kjempesjanse i kampens 70. minutt, men Lundstram klarte ikke å utnytte muligheten han ble forært da Villa rotet bort ballen foran egen sekstenmeter.

Stor mer action fikk vi heller ikke servert i Premier League-comebacket, som fort vil bli husket for en norsk målvakt med kjempeflaks.