Poengdeling mellom Chelsea og Leicester på Stamford Bridge

CHELSEA - LEICESTER 0-0

Leicester sjokkerte Chelsea på Stamford Bridge i en kamp som endte 0-0. Det var bortelaget som hadde de største sjansene, og burde nok ha fått med seg alle de tre poengene.

Til tross for Leicesters dominans vil nok den store snakkisen være at Antonio Conte valgte å bytte ut stjernespiller Eden Hazard før timen var spilt, og med et Chelsea som jaget scoring.

Det mente TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller var en melding i retning Chelseas nummer ti.

- Nå har Antonio Conte fått nok, han tar ut Eden Hazard etter 57 minutter. Han har vært uvanlig svak. Dette er en klar beskjed fra Antonio Conte, sa Stamsø-Møller i det Hazard tuslet av banen.

Det hører med til historien at Eden Hazard har vært koblet med en overgang til Real Madrid allerede til neste sommer.

Chelsea jaget på for scoring, men det ville seg ikke for de blåkledde. Det ene poenget betyr at fortsatt ligger på tredjeplass i Premier League på samme poengantall som Manchester United. José Mourinhos menn har én kamp mindre spilt.

- Jeg mener vi spilte en del av våre beste mot Arsenal, og igjen i dag mot et godt lag. Jeg tror en del av spillerne våre var slitne, sa Antonio Conte til BBC, som kan forklare hvorfor han tok ut Hazard såpass tidlig.

- I første omgang løp Leicester mer enn oss, de spilte bedre enn oss. Men vi vi visste at vi spilte mot et godt lag, og kanskje det verste laget vi kunne møtt akkurat nå. Jeg slet mye i første omgang.

For Claude Puel og Leicester så betyr det ene poenget at de blir værende på 8. plass i Premier League også etter denne serierunden. De har fire poeng ned til Everton på plassen under.

- De hadde noen gode sjanser i første omgang, men vi fortjente resultatet til slutt fordi vi også hadde sjanser denne kampen, så jeg vil mene vi tapte to poeng, sa Claude Puel til BBC etter kampen. Han mente også at laget hadde vunnet dersom de hadde forblitt 11 mot 10.

Han var også klar på at han håper klubben beholder stjernespiller Riyad Mahrez også etter januarvinduet.

- Det er mye spekulasjoner rundt våre spillere, men vi er selvfølgelig meget fornøyd med ham. Vi håper vi får beholde vår beste spiller, sa Puel.

Sjokkerte hjemmelaget



Det var bortelaget som kom best i gang på Stamford Bridge, og allerede etter åtte minutter burde nok Shinji Okazaki ha gitt Leicester ledelsen etter et flott innlegg.

Ben Chilwell kom seg til linja fra sin venstreback, og avanserte inn i boksen. Ballen inn mot den japanske spissen var god, men spratt like foran Okazaki som da så sin avslutning suse unna.

Leicester trykket på, og etter 12 minutter var det kun en fabelaktig redning fra Thibaut Courtois som hindret Wilfred Ndidi fra å stange inn ledermålet.

Chelsea virket rystet, men suste i kjent stil på konting like etter. Eden Hazard fant Cesc Fabregas med en flott ball, men avslutning ble klasket unna av Kasper Schmeichel.

En stor strek i regning for Chelsea var da kaptein Gary Cahill måtte ut med skade etter 33 minutter. Han ble erstattet av danske Andreas Christensen.

Like etter tok Álvaro Morata med Aleksandar Dragovic ut på en løpetur, og kunne ha gitt Leicester ledelsen. Nok en gang stod Schmeichel parat og fikk slått unna.

Riyad Mahrez var et mareritt for Chelsea å håndtere, og fem minutter før pause tryllet han ballen frem til Marc Albrighton. Avslutningen suste utenfor Courtois' lengste stolpe.

Fabregas viket både spillesugen og gira på scoring, og like før pause testet han Schmeichel igjen. Danskens redning på Fabregas' skudd gjorde at det stod 0-0 til pause.

- Kreditt til Claude Puel, for han har rett og slett outsmartet Antonio Conte i denne første omgangen, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland, som forklarte at 3-5-2-formasjonen til Antonio Conte gjorde det enkelt for Leicester å demme opp, og angripe der Chelsea var sårbare.

Hazard ut



Leicester startet best i den andre omgangen også, og i det 55. minutt hylte Mahrez og bortelaget på straffe etter at den algirske trollmannen ble lagt i bakken.

Reprisene viste at det var klar kontakt mellom Mahrez og Christensen, men at det muligens var snakk om overspilling fra angriperen. Mike Jones vinket spillet videre.

To minutter senere var de to involvert igjen da Mahrez kom på et herlig raid. Skuddet var godt, og gikk via Christensen. Courtois var utspilt i målet, men ballen snek seg utenfor mål.

I det 57. minutt var det duket for et lite sjokk på Stamford Bridge da Antonio Conte valgte å ta av Eden Hazard og Fabregas på stillingen 0-0. De ble erstattet av Pedro og Willian.

Selv om ting virket å gå veldig bra for Leicester så endret mye av kampbildet seg i det 68. minutt da Chilwell pådro seg sitt andre gule kort for ettermiddagen. Dermed måtte Leicester klare seg med ti mann resten av kampen.

N'Golo Kanté har ikke får vane å være noen stor målscorer, men i det 72. minutt holdt han på å bli Chelseas store helt da han hamret til fra rundt 20 meter. Schmeichel var, på ny, patent på skuddet fra sin tidligere lagkamerat.

Tiemoue Bakayoko testet sin skuddfot også i det 78. minutt, men heller ikke han klarte å overliste Schmeichel. Den tidligere Monaco-spillerens forsøk suste godt over danskens mål.

Marcos Alonso kunne bli den store helten helt på tampen da Chelsea vant et frispark langt inne i overtiden. Spanjolen, som har gjort det for vane å vri frispark i mål, måtte se Schmeichel klaske unna hans frispark.

Det ville seg ikke for Chelsea og Antonio Conte denne ettermiddagen. De blåkledde trykket på for vinnermålet, men Leicester holdt stand. Dermed endte det 0-0 mellom London-laget og Leicester på Stamford Bridge.

