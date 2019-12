Poengdeling mellom Everton og Arsenal i tamt Premier League-oppgjør

Ingen av lagene maktet å score med sine nye trenere på tribunen.

EVERTON - ARSENAL 0-0

Både Mikel Arteta og Carlo Ancelotti, som skal ta over henholdsvis Arsenal og Everton, var på plass på Goodison Park for å overvære kampen. Det er flere som har ytret sine meninger rundt spesielt ansettelsen av Ancelotti for Everton.

En av dem er Arsenal-legenden Paul Merson, som er tydelig på at han rett og slett ikke forstår hvordan det har vært mulig å få den overgangen igjennom.

- Han har trent Chelsea, Bayern München og Milan .. når de skal kjøpe spillere så må de titte ned på tabellen og hente fra Southampton og Watford. Han kan ikke hente verdensstjerner eller spillere som vinner trofeer, sa Merson.

- Jeg anser at dette er en situasjon .. feit lønning, da tar han det, sa Merson.

Lite minneverdig omgang

Den første omgangen var alt annet enn minneverdig for de to lagene som i stor grad slet med å virkelig få kontroll på ballen ute på Goodison Park-matta. Det gikk lang tid mellom de virkelige høydepunktene på Merseyside.

For Everton og Carlo Ancelotti startet oppgjøret på verst tenkelig vis da Alex Iwobi måtte kaste inn håndkleet allerede etter litt etter ti minutter spilt av oppgjøret. Han ble erstattet av Cenk Tosun.

Det var uansett hjemmelaget som skulle registrere den første sjansen av de to lagene da Gylfi Sigurdsson skulle få muligheten på et frispark utenfor Arsenals boks etter drøye 19 minutter spilt.

PÅ PLASS: Mikel Arteta var på Goodison Park lørdag.

Islendingens forsøk var av det vanvittige slaget, og bøyde seg rundt muren til keeper Bernd Leno. Dessverre for Everton så maktet han ikke å få skrudd ballen nok til at den smalt i nettmaskene.

Arsenal så virkelig ikke ut til å få ting til å stemme, og ved flere anledninger ble pasningsspillet deres enten for slapt eller så klarte Everton å jobbe tilbake ballen. De blåkledde slet selv med å få organisert noe spill.

Det var uansett Arsenal som skulle få den aller største sjansen, da Fredrik Ljungbergs menn endelig fikk snørt sammen et godt angrep helt på tampen av den første omgangen.

Gabriel Martinelli ble spilt igjennom, og hadde muligheten til å avslutte. Dessverre for Arsenal var vinkelen for spiss, ballen skled av foten og det ebbet ut i ingenting for den unge brasilianeren.

Dermed måtte begge lagene gå slukøret til pause etter en skuffende første omgang. Det var målløst mellom Duncan Fergusons Everton Fredrik Ljungbergs Arsenal i deres siste kamp som trenere i de respektive klubbene for denne gang.

Det var ikke få reaksjoner på akkurat hvor lite innholdsrik de første 45 minuttene på Goodison Park var - og The Independent oppsummerte det på følgende vis:

Ny Ferguson-episode

Callum Chambers fikk stanget en corner videre tidlig i den andre omgangen, og ballen landet hos Pierre-Emerick Aubameyang. Mannen fra Gabon så ut til å ha en enkel jobb med å sette inn 1-0, men en vanvittig redning av Jordan Pickford stoppet ham.

Samme mann var på farten igjen like etter da Lucas Torreira stormet forbi flere Everton-spillere, og sendte ballen videre til Aubameyang på distanse. Skuddet var dårlig, og denne gangen hadde ikke Pickford noen problemer.

Arsenal fikk litt sving på angrepsspillet sitt utover i omgangen, og kunne kommet til en god mulighet en liten time før fulltid - hadde innlegget til unggutten Smith-Rowe vært litt mer presist.

MÅTTE SMILE: Carlo Ancelotti er Evertons nye manager.

Ikke mange minuttene senere var det Everton sin tur til å true motstanderens mål, men skuddforsøket til Calvert-Lewin ble blokkert på oppofrende vis av Torreira. Noen der ute vil kanskje mene at Torreira var i overkant aktiv med armen i den situasjonen, men hverken hoveddommer eller VAR vurderte det slik.

For andre Premier League-oppgjør på rad valgte for øvrig Duncan Ferguson å bytte ut en spiller han tidligere satt på banen. Sist gikk den tvilsomme æren til Moise Kean, denne gangen var det Cenk Tosun som ble byttet ut - til fordel for nettopp Kean.

Stemningen mellom Tosun og Ferguson da tyrkeren gikk av banen, tydet også på at ansettelsen av Ancelotti faller i god smak hos spilleren.

Heller ikke i kampens andre omgang var det de store hendelsene å rapportere om. Dermed endte oppgjøret med poengdeling - og nå venter det nye tider for begge klubber med Arteta og Ancelotti.