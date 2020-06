Poengdeling mellom Liverpool og Everton i tannløst byderby

Lite temperatur i storoppgjøret mellom Liverpool og Everton.

EVERTON - LIVERPOOL 0 -0

I varmen på Goodison Park uteble temperaturen på banen i byderbyet i Liverpool. Jürgen Klopps mannskap klarte ikke å sikre tre poeng mot Everton, som tidvis hadde god kontroll på byrivalen.

- Som en mann uten sjampo

Det var en rolig start i storoppgjøret mellom Everton og Liverpool på søndag, i en kamp hvor Jürgen Klopp bestemte seg for å hvile spillere som Mohamed Salah og Andrew Robertson fra start.

Det ga til gjengjeld Naby Keita og Takumi Minamino sjangsen fra start, uten at noen av de to midtbanespillerne satt særlig preg på kampens første omgang.

KONTROLL: Seamus Coleman jobbet hardt for å stoppe Sadio Mane på søndag. Foto: Peter Powell (AP)

Det var Liverpool som kom til de beste angrepsposisjonene, men Klopps mannskap klarte aldri helt å utfordre Jordan Pickford i Everton-buret før hvilen.

- Joel Matips mulighet har vært den eneste reelle sjansen i kampen så langt. Han angrep muligheten sin som en mann uten sjampo. Absolutt ikke overbevisende, sa tidligere Liverpool-stopper, Mark Lawrenson, til BBC da lagene gikk i garderobene.

Undertegnede er litt usikker på akkurat hva eksperten mente med det, men Matips hodestøt fra kort hold etter en drøy halvtime var absolutt ikke overbevisende.

Lawrenson la også til:

- Det har vært en interessant kamp, men ikke en bra en. Bortsett fra Matip-sjansen har det ikke vært noe å snakke om. Det føles litt som om noen har tatt spillerne ut av en fryseboks og de har ikke rukket å tine enda.

- Surrealistisk

Det tok heller ikke helt av i de første minuttene etter hvilen på Goodison Park.

Liverpool var laget som forsøkte mest, men Klopps stjernegalleri slet med å bryte ned et kompakt Everton-lag.

Ancelotti har mønstret mange godt organiserte storlag i sin manager-karriere, og det Everton viste de første 70 minuttene var en bekreftelse på at italieneren på ingen måte har glemt gamle kunster.

- Liverpool har hatt så og si alt av ballinnhav denne omgangen. Det er mye roping mellom spillerne, men dette er fortsatt en så surrealistisk atmosfære for et Merseyside-derby, noterte BBC-ekspert, Phil McNulty halveis ut i kampens andre omgang.

Ti minutter før slutt fikk Everton en vanvittig mulighet til å ta ledelsen. Et smart innlegg traff Dominic Calvert-Lewin som forsøkte seg på en sylfrekk hælflikk. Alisson måtte gi retur som Tom Davies hamret i stolpen og ut.

Like etter fikk Calvert-Lewin igjen en kjempemulighet fra hjørnespark, men hodestøtet gikk like til side for mål.

Flere muligheter skulle vi heller ikke bli servert denne søndagskvelden, i det som ikke akkurat ble et Merseyside-derby for historiebøkene.