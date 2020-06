Poengdeling mellom Real Sociedad og Osasuna

Martin Ødegaard slet med å påvirke kampbildet i det første oppgjøret etter korona-pandemien.

REAL SOCIEDAD - OSASUNA 1-1

Real Sociedad maktet ikke å skaffe mer enn ett poeng hjemme mot Osasuna på Anoeta, etter at det endte 1-1 i den første kampen etter gjenoppstarten av LaLiga, som følge av korona-pandemien.

Det var bortelaget som tok ledelsen i den første omgangen da Adrián López banket ballen i mål på straffespark i den første omgangen, mens La Real måtte vente til andre omgang før de fant veien til nettmaskene.

Kaptein Mikel Oyarzabal tok ansvar etter å ha blitt spilt igjennom av Willian José, og utlignet i den andre omgangen for Imanol Alguacils menn.

Martin Ødegaard spilte hele kampen for Real Sociedad, men maktet ikke å påvirket oppgjøret slik han har gjorde ved tidligere anledninger i LaLiga denne sesongen.

Sammen med flere av stjernene fikk han stryk av avisen Mundo Deportivo da laget stod og stanget i den første omgangen:

- Nå er det på tide at de store navnene møter opp! Ødegaard, Willian José og Oyarzabal, skriver den store spanske avisen.

Heller ikke Strive-kommentator Magnar Kvalvik var spesielt imponert over det han hadde sett fra Ødegaard og lagkameratene da kampene ebbet ut:

- Dette er en nedtur for hjemmelaget, uansett hvordan man snur og vender på det, sa den rutinerte LaLiga-kommentatoren.

Poengdelingen betyr at det er status quo for Real Sociedad, som blir værende på fjerdeplass etter 28 kamper spilt av årets LaLiga-sesong. Det ville gitt Champions League-spill ved sesongslutt.

For Osasuna er ett poeng nok til å beholde 11.plassen i LaLiga etter like mange kamper spilt. Jagoba Arrasates menn er nyopprykkede fra Segunda División denne sesongen.

Stanger og stanger

Det var tett og jevnspilt i starten av den første omgangen der hverken eller av de to lagene virket å få skikkelig kontroll på banespillet. Det gjorde at det var et sjansefattig første kvarter i San Sebastián.

Jagoba Arrasates menn var de som fikk den første sjansen da spiss Adrián López ble spilt igjennom langs venstre, og slo inn foran mål. Foran fikk stopper Robin Le Normand klarert unna.

Martin Ødegaard virket å være i godt spillehumør og var flere ganger involvert i det offensive. Dessverre for hjemmelaget var han rufsete i avleveringene, og spilte ofte opp sine medspillere i offside.

Den som var nærmest for hjemmelaget var Le Normand, som fikk muligheten til å avslutte etter at La Real tok initiativ etter en dårlig klarering. Dessverre fikk ikke midtstopperen ordentlig klem på avslutning.

IKKE BRA NOK: Det gikk ikke veien for Alguacil eller Ødegaard. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Det skulle være mye som var innom Le Normand i den første omgangen. Like før halvtimen klasket et innlegg innom armen til forsvareren, og dommer nølte ikke med å peke på straffemerket.

Adrián López var feilfri fra elleve meter, og banket ballen for Alex Remiro i La Real-målet, og sendte gjestene fra Pamplona opp i ledelsen etter halvtimen spilt.

Real Sociedad slet i stor grad med å bryte ned det tette og kompakte forsvaret til bortelaget, og ved flere anledninger var Osasuna farlige frempå på kontringene. Dessverre for Arrasates menn maktet de ikke å doble ledelsen.

Det var uansett bortelaget fra Pamplona som gikk til pause med overtaket, da Adrián López' straffescoring ble omgangens eneste. Osasuna ledet 1-0 til pause over Real Sociedad.

Kapteinen tar ansvar

Real Sociedad suser tidlig i corner, etter at Mikel Oyarzabal spiller Portu fri i rom. Han suser mot mål, men skuddet er enkelt for Rúben Martínez i Osasuna-buret.

I det 52. minutt var det like før Marc Cardona gjorde vondt verre for La Real da han sprang fra hele hjemmelagets forsvar, suste mot mål, men ikke fikk vinklet avslutningen sin på mål.

La Real nærmet seg mer og mer utover i den andre omgangen, og i det 55. minutt fikk Oyarzabal testet skuddfoten, men nok en gang rakk keeper Rúben ned, og fikk klasket unna forsøket.

Det skulle omsider løse seg for hjemmelaget da Willian José fikk suse mot mål, og tredde Oyarzabal. Alene med keeper Rúben gjorde han ingen feil, vendte vekk Osasuna-keeperen og satte scoring nummer ni for sesongen.

MÅL: Mikel Oyarzabal var mannen som tok ansvar for Real Sociedad. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Like etter scoringen var det klart for svenske Alexander Isak, som startet oppgjøret på benken for hjemmelaget.

Hjemmelaget maktet ikke å skape noe som helst i løpet av de neste ti minuttene, da Osasuna holdt god stand i det defensive spillet gjennom store deler av oppgjøret på Anoeta.

Det ville seg virkelig ikke for noen av lagene, til tross for at Real Sociedad blant annet byttet inn Adnan Januzaj, som var et av de store lysglimtene for laget før korona-pausen.

En sjansefattig halvtime gjorde at lagene til slutt senket tempoet, og måtte si seg fornøyd med at det gikk mot poengdeling i Baskerland denne søndagskvelden.

Det endte 1-1 mellom Real Sociedad og Osasuna, etter at Mikel Oyarzabal og Adrián López scoret hvert sitt mål, i hver sin omgang.