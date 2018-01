Poengdeling mellom Southampton og Tottenham

Ett poeng hver til Pochettino og Pellegrino.

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 1-1

Det ble ingen fin søndag for Mauricio Pochettino og Tottenham etter at London-laget spilte 1-1 borte mot Southampton på St. Mary's.

Et selvmål av Davinson Sánchez i første omgang gav hjemmelaget ledelsen, før Harry Kane vartet opp utligningen for London-laget like før pause.

Hverken eller av de to lagene fikk det helt til å stemme i den andre omgangen, til tross for at begge lag slapp til spillere som Sofiane Boufal og Érik Lamela i jakten på scoring.

Ett poeng betyr at topp fire-plassen forsvinner lengre og lengre vekk fra Tottenham. De ligger nå tre poeng bak Liverpool, som har en kamp til gode på Spurs.

- Kampen var jevn, vi hadde mest ball, men vi trengte mer aggressivitet og å skape flere muligheter. Prestasjonene var ikke gode, men banen hjalp ikke. Begge lag slåss for å vinne kampen, sa Tottenham-trener Mauricio Pochettino til BBC etter kampen.

Selv var han klar på at han trodde det bare var et tidsspørsmål før Southampton var over nedrykkssumpa.

- Det er bare midlertidig at Southampton er der nede, selvfølgelig skal de opp på tabellen. Dette er to poeng tapt ved sesongslutt fordi det er så jevnt mellom seks eller syv lag, sa Pochettino, som trente Southampton i 2013/2014-sesongen.

For Southampton og Mauricio Pellegrino så faller de på nedrykksplass etter søndagens poengdeling. Det er ett poeng opp til Stoke, Brighton og Newcastle, som alle ligger på trygg grunn.

- Jeg føler vi er på rett vei. I de siste fire kampene har svarene vært gode. Vi kan ikke forvandle prestasjonene våre til mål og flere poeng, men vi må vise oss igjen i neste kamp. Hver kamp er massiv for oss nå, sa Pellegrino til BBC.

Man må nå tilbake til 26. november 2017 sist gang Southampton vant i Premier League. Det er elleve strake kamper uten seier. Det kan fort bety kroken på døra for Pellegrino, mente herrene i TV 2-studioet.

- Vi vet at Claude Puel fikk sparken etter 8. plass sist sesong. Det manageryrket her er «lykke til og god bedring». Det er umulig å foutse, men med en slik rekke kamper uten resultater, uansett om du er nyansatt, så henger du i en tynn tråd, sa Petter Myhre i TV 2-studioet.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Spurs i begge ender



Det skulle ikke ta lang tid før hjemmelaget fikk høre nettsus på St. Mary's, for etter at Ryan Bertrand ble spilt fri ute på venstrekanten slo han et innlegg inn i Tottenham-boksen.

Der inne lå Davinson Sánchez klar til å klarere, men den colombianske midtstopperen var uheldige, og overlistet sin egen keeper. Dermed måtte Michel Vorm og Tottenham se at Southampton ledet 1-0.

Gjestene suste i angrep, og kun to minutter senere falt ballen perfekt til Eric Dier. Engelskmannen dunket til, men forsøket smalt i stolpen bak keeper Alex McCarthy.

Like etter viste Harry Kane hvorfor mange rangerer ham som verdens beste spiss. Tottenhams nummer ti løp seg fri, og stanget Ben Davies' corner i mål for Mauricio Pochettinos menn.

Etter halvtimen burde nok Moussa Sissoko ha gitt bortelaget ledelsen da Davies skjøt et innlegg inn i Southampton-boksen. Franskmannens styring skled av foten, og forsvant ut langs sidelinjen.

Hjemmelaget hadde på ingen måte lagt seg bakpå, fori det 37. minutt burde Jack Stephens ha gitt hjemmelaget ledelsen da han steg høyest på et frispark fra James Ward-Prowse.

Headingen var god, og hadde slått Vorm i Spurs-buret, men snek seg like utenfor Tottenham-målvaktens lengste stolpe. Dermed kunne dommer Kevin Friend sende lagene til pause på stillingen 1-1.

Les mer: Blodet silte da Ronaldo og Madrid bød opp til målfest

Heseblesende



Begge lag virket sugne på å finne den andre forløsende scoringen, men de første 20 minuttene av den andre omgangen var i stor grad preget av rufsete angrepsspill fra begge lag.

Dele Alli var likevel meget nære ved å finne nettmaskene i det 65. minutt da hans forsøk fra distanse snek seg utenfor McCarthy sin høyre stolpe.

Like etter var det Kane sin tur til å løsne skudd, og forsøket hadde god retning. Heldigvis for Southampton var Stephens frempå og fikk blokkert forsøket.

Hverken eller av lagene så ut til å ønske poengdeling, men slet med å skape sjanser. Tottenham kastet innpå Érik Lamela i jakten på scoring, mens Southampton introduserte Sofiane Boufal og 17-åringen Michael Obafemi i jakten på scoring.

Tottenhams argentiner burde ha gitt Spurs ledelsen i det 84. minutt da Sissoko tråklet seg vei gjennom boksen. Han fikk avslutte på fem meter, og kun en vanvittig blokk av Stephens stoppet Lamela fra å bli den store helten.

Det var ikke bare Southampton som hadde god blokkeringer helt bakerst, for da Boufal kom susende inn i boksen var det colombianske Sánchez som kastet seg foran og blokkerte forsøket til marokkaneren.

I det 90. minutt kunne Kane scoret sitt Premier League mål nummer 100 da han ble spilt inn i boksen av Alli. Engelskmannen hadde en avslutning som nok kunne funnet Lamela på bakerste, men skled like utenfor.

Det ville seg rett og slett ikke for hverken Tottenham eller Southampton i den andre omgangen. Dermed ble det 1-1 og poengdeling mellom navnebrødrene Mauricio Pochettino og Mauricio Pellegrino.

Mest sett siste uken