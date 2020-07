Poengdeling mellom Strømsgodset og Kristiansund: - En kapital blunder

Vanvittige scoringer i jevnspilt Eliteserie-oppgjør.

STRØMSGODSET - KRISTIANSUND 2-2

Strømsgodset kjempet seg til ett poeng mot Kristiansund, i et oppgjør som langt på vei vil huskes for Ahmal Pellegrinos vidunderscoring fra 30 meter.

Det var Kristiansund som kom best i gang i oppgjøret mot Strømsgodset.

Innen kvarteret var spilt på Marienlyst hadde Pellegrino allerede testet Viljar Myhra med et herlig frisparkforsøk, og storscoreren serverte også en gyllen mulighet til Flamur Kastrati - som ikke klarte å treffe mål fra kort hold.

Så skulle Pellegrino utnytte en smått vanvittig keepertabbe fra Myhra.

Sisteskansen feilberegnet ballens bane totalt der han sto langt utenfor sitt eget mål, og den tidligere Godset-spilleren tenkte ikke to ganger da han snappet ballen og sendte den i åpent mål.

- En kapital blunder, sa Bernt Hulsker for Eurosport om situasjonen.

Så skulle drammenseren varte opp med det som i alle fall blir rundens mål i Eliteserien, om ikke sesongens scoring.

Fra 30 meter klinte Pellegrino til på halvspretten, og ballen gikk rett i krysset.

- Det er teknisk enormt. Har du sett. En mann som flyr skyhøyt. - Alt han tar i blir til gull, sier Petter Bø Tosterud.

Ti minutter etter hvilen skapte Johan Hove nytt liv i kampen med et svært godt plassert skudd fra avstand, og 20 minutter senere ble det fullt kjør da Moses Mawa utlignet for vertene.

Begge lag gikk for seieren i sluttminuttene, og det var nok av muligheter i sluttminuttene for at kampen kunne bli avgjort.

Det ble den dog ikke, og dermed endte oppgjøret på Marienlyst 2-2.