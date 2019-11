Poengdeling mellom Tottenham og Sheffield United etter omdiskutert VAR-avgjørelse

Tottenham måtte ta til takke med poengdeling mot årets overraskelseslag.

TOTTENHAM - SHEFFIELD UNITED 1-1

Sheffield United har vært den store overraskelsen i Premier League denne sesongen, og mot Tottenham på lørdag viste igjen Chris Wilders mannskap at de ikke er noen kasteballi Premier League.

Til tross for en kontroversiell VAR-avgjørelse klarte laget å slå knallhardt tilbake mot et Spurs-lag i problemer.

Tam førsteomgang

Det var Sheffield United som noterte seg for kampens første sjanse - etter bare tre minutter. Craig Norwood banket til fra returrommet, men Paulo Gazzaniga fikk akkurat vippet ballen over mål.

Minutter senere var Sheffield United frempå igjen, men også denne gangen var Gazzaniga trygg mellom stolpene.

Bortelaget var det beste laget i store deler av omgangen. Harry Kane hadde en halvgod mulighet etter et drøyt kvarter, men London-laget hadde store problemer med å spille seg gjennom Sheffield United-blokka.

Lundstram var nære å sende Sheffield United i føringen ved et par anledninger, og Tottenham var faktisk heldige som gikk i garderoben uten baklengsmål - selv om Kane og Lo Celso begge hadde sine muligheter i løpet av omgangen.

Opta oppsummerte Tottenhams omgang slik:

Reagerte på annullert scoring

Bortelaget kom best i gang også etter hvilen, og bare noen få minutter ut i omgangen fikk Lys Mousset en god mulighet til å sette ballen i nettmaskene, men skuddforsøket gikk rett i blokka.

Samme mann kom enda nærmere i det 50. minutt. Mousset vendte bort Sanchez uten problemer, men skuddet gikk centimetere på feil side av stolpen.

Så skjedde det som ofte skjer når man ikke utnytter mulighetene man får i Premier League.

Son mottok ballen i Sheffield United-boksen etter en uheldig involvering fra Stevens, og satt ballen iskaldt mellom beina til Dean Henderson.

ANNULLERT: Her trodde David McGoldrick at han hadde utlignet for Sheffield United, men VAR ville det annerledes. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

To minutter senere scoret Sheffield Uniteds David McGoldrick, etter et perleangrep fra bortelaget. Etter at den umiddelbare gleden hadde lagt seg, ble det klart at VAR skulle inn å sjekke en offside. Etter mye om og men, og mange rare streker på skjermen, ble det klart at Lundstram hadde en halv tå i offside før han slo innlegget som til slutt endte med mål.

- Det der er ikke offside. Er det? Veldig vanskelig å se. Det er nesten ikke til å tro. Da leder Tottenham fortsatt! var TV 2-kommentator Endre Olav Osnes sin umiddelbare reaksjon.

Det var nok offside, om bare med millimetere. Sheffield United skulle likevel slå hardt tilbake litt senere i kampen.

MÅLSJEKK: VAR er blitt en gjenganger i diskusjonene etter Premier League-kamper denne sesongen. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Igjen var innsatsen til McGoldrick avgjørende. Ballen havnet til slutt hos George Baldock på kanten av sekstenmeteren, og innlegget fra briten gikk forbi alt og alle - og rett i nettmaskene bak Gazzaniga med en vakker skru på ballen.

Igjen lot Osnes seg rive med:

- Det er noe av det villeste!

Også denne gangen ble målet dobbeltsjekket av VAR-rommet, som denne gangen godkjente målet.

Flere mål ble det heller ikke i denne hektiske fotballkampen - noe som antageligvis Chris Wilder er langt mer fornøyd med enn Maurico Pochettino.