Poengdeling og VAR-drama mellom Valencia og Chelsea

Det ble poengdeling i et heseblesende oppgjør mellom Valencia og Chelsea i Champions League onsdag kveld.

Valencia - Chelsea 2-2

Hjemmelaget tok ledelsen etter 39 minutter ved Carlos Soler. Bare minuttet senere svarte blåtrøyene ved Mateo Kovačić, og lagene gikk til pause på 1-1.

Etter 49 minutter var snuoperasjonen et faktum, da Christian Pulisic fikk pirket ballen i mål. Målet ble først avvinket for offside, men etter flere minutter kunne VAR avsløre at amerikaneren var hårfint onside.

-Det er nesten ikke til å tro, utbrøt Viasat-kommentator Arnstein Friling.

Valencia fikk muligheten til å respondere da José Luis Gayà fikset straffe etter 63 minutter. Parejo satte straffen høyt til venstre, men en strålende Kepa avverget skåring.

Danske Daniel Wass satte 2-2 i det 82. spilleminutt. Den tidligere Fredrikstad-spilleren fikk ballen ute på høyresiden, og pisket ballen inn. Innlegget viste seg å være et fantastisk skudd, som traff bakerste stolpe og gikk i mål.

En forrykende fotballkamp

Chelsea kom ut av startblokkene i et skyhøyt tempo. Etter bare to minutter kom London-lagets første sjanse, da Reece James' innlegg ble headet over mål av en umarkert Willian.

Chelsea var det førende laget i kampens åpningskvarter. Valencia klarte imidlertid å ri av stormen, og spilte seg etter hvert mer og mer inn i kampen.

Det skulle ta 18 minutter før hjemmelaget noterte seg på sjansestatistikken, da midtbanegeneral Dani Parejo spilte landsmann Rodrigo gjennom med en nydelig gjennombrudspasning.

Spanjolen satte fart mot Chelseas straffeområde, og slo ballen på tvers til en vidåpen Maxi Gómez. Uruguayaneren klarte ikke å stokke beina, og bommet regelrett på ballen fra fire meter.

- Forferdelig feilberegning, utbrøt Viasat-kommentator Arnstein Friling.

Gómez fikk en ny mulighet etter 29 minutter. Parejo regisserte nok en gang, med en nydelig stikker mot den uruguayanske spissen. Fra spiss vinkel fikk 23-åringen løsnet skudd, men en god Kepa i Chelsea-målet avverget skåring.

Kampen fortsatte å bølge frem og tilbake mot slutten av den første omgangen, og rett før pause tok det virkelig fyr.

To mål på to minutter

39 minutter var spilt da Rodrigo rev seg fri på høyre side, og spissen prikket ballen inn i Chelseas sekstenmeter. Der dukket midtbanespiller Carlos Soler opp, og satte inn 1-0 for hjemmelaget.

De blåkledde gjestene slo imidlertid raskt tilbake. Bare minuttet etter å ha havnet under kom César Azpilicueta til innlegg. Valencia klarte ikke å renske unna, og ballen landet til slutt hos Mateo Kovačić. Fra 18 meter fikk kroaten vendt opp og skutt, og ballen snek seg inn i hjørnet bak Cillessen. Dermed stod det 1-1 til pause.

Tross i den positive responsen gikk Chelsea til pause med en vond smak i munnen. Rett før halvtid måtte stjerneskuddet Tammy Abraham ut på båre med skade. Michy Batshuayi ble byttet inn.

Skaden så ikke ut til å påvirke blåtrøyene, som startet andre omgang slik de startet den første. Etter en dødball fikk N'Golo Kanté lempet ballen inn i boksen, og der ruvet Kurt Zouma høyest. Franskmannen headet ballen ned til Christian Pulisic, som satte den i mål.

Nok et VAR-drama

Målet ble imidlertid først annullert for offside. VAR sjekket situasjonen, og derfor ombestemte dommer Felix Swayer seg. Skåringen ble godkjent. En hårfin avgjørelse, som skapte sterke reaksjoner fra Valencia-spillerne.

Valencia kjempet seg tilbake i kampen. Etter 63 minutter ble José Luis Gayà lagt i bakken av Jorginho inne i Chelseas 16-meter. Kaptein Parejo satte straffesparket høyt til venstre, men Kepa vartet opp med en kjemperedning og hindret 2-2.

Keeperen kunne lite gjøre da Daniel Wass fikk ballen ute til høyre 20 minutter senere. Dansken banket ballen inn mot mål, og det som tilsynelatende var et innlegg endte opp med å bli en fantastisk skåring.

Begge lag kjempet på for seier i sluttminuttene. Syv minutter med overtid resulterte i en kanonade av sjanser til begge lag.

Rodrigo fikk kampens siste og kanskje største mulighet med bare sekunder igjen å spille. Etter et sugende løp kom spissen alene på bakerste, men spissen bommet på blankt mål.

Det endte 2-2 på Mestalla.