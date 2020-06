Poengtrekk for Strømmen og Raufoss

Norges Fotballforbund trekker Strømmen 3 poeng og Raufoss 1 poeng for svak økonomisk styring.

Det kommer fram i en pressemelding om NFFs finansielle oppfølgingssystem. 1.-divisjonsklubbene Strømmen og Raufoss har ikke nådd sine delmål, og dermed starter de 2020-sesongen med poengtrekk med mindre de skulle anke avgjørelsene og vinne fram.

– Jeg er ikke glad for at to klubber i OBOS-ligaen (1. divisjon) blir trukket poeng for ikke å nå sine økonomiske handlingsplaner. Det er likevel helt på sin plass at klubbene som ikke oppnår sine delmål får den reaksjonen de avtalte da de inngikk sine handlingsplaner for å forbedre økonomien, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Fire klubber i 1. divisjon er i såkalt rød kategori innenfor det finansielle oppfølgingssystemet: Jerv, Raufoss, Strømmen og Øygarden.

I Eliteserien er kun Start i rød kategori. Sørlandsklubben blir pålagt å lage handlingsplaner for å rette opp sin negative egenkapital, skriver fotballforbundet.

Tallene gjelder klubbenes økonomiske status ved utgangen av 2019.

