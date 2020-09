Pogacar vant thrilleretappe – Roglic ny sammenlagtleder

Tadej Pogacar var sterkest i spurten og vant den niende etappen av Tour de France. Primoz Roglic ble nummer to og overtok sammenlagtledelsen.

– Det er vilt. Etter den harde dagen å vinne etappen er utrolig. Takk til lagkameratene, de gjorde en god jobb hele dagen, sa Pogacar, som er lagkamerat med Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen i UAE-laget, i et intervju vist på TV 2.

– Jeg ville ha så mye som mulig i sammendraget, men på slutten tenkte jeg at seier også gir ti sekunder.

Pogacar tok lørdag inn 40 sekunder på resten av favorittene etter å ha tapt 1.21 i sidevinden fredag.

– Jeg er fornøyd så lang, selv om den ene etappe var en tabbe, sa han.

Marc Hirschi var nærmest de to slovenerne i spurten. Han ble hentet to kilometer før mål av Pogacar, Roglic, Mikel Landa og Egan Bernal etter ni mil alene i tet.

De nærmeste utfordrerne passerte målstreken elleve sekunder etter Pogacar.

Kamp om bruddet

Mange ryttere ønsket å komme seg med i dagens brudd, men etter over 60 kilometer med hardkjør var det kun Hirschi som fikk en luke til feltet. På det meste hadde han nærmere fem minutters ledelse, men det holdt altså akkurat ikke inn.

De store favoritten begynte å røre på seg i den siste 7,7 kilometer lange stigningen med toppen 18 kilometer før mål. Stigningen er brattest mot toppen med stigningsprosent på 10,5, 12,2, 13,6 og 9,9 de siste kilometerne.

Blant de store sammenlagtfavorittene var det Tadej Pogacar som angrep først. Ikke lenge etter var regjerende Tour-vinner Egan Bernal på offensiven, mens Adam Yates i den gule trøyen måtte slippe resten av favorittene. Han tapte til slutt 54 sekunder.

Slovenere på hugget

Etter at Pogacar startet showet blant favorittene og Bernal etter hvert prøvde seg, skilte en femmannsgruppe bestående av Bernal, Pogacar, Landa, Roglic og Porte seg ut.

Flere ryttere, deriblant Romain Bardet kom seg opp til gruppen, men da de to slovenerne spurtet om bonussekunder på toppen av stigningen, skilte Bernal, Pogacar, Landa og Roglic seg ut for godt. Roglic fikk fem, mens Pogacar fikk to bonussekunder.

Pogacar er nå nummer sju i sammendraget, 44 sekunder bak landsmannen. Egan Bernal er nærmest Rolic, 21 sekunder bak. De to franskmennene Guillome Martin og Romain Bardet, som begge var elleve sekunder bak i mål, ligger henholdsvis 28 og 30 sekunder bak.

(©NTB)