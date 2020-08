Pogba ble koblet bort fra United, men nå går det mot ny kontrakt: - Skal snart snakke sammen

Det blir ikke noe klubbskifte for Manchester United-stjernen Paul Pogba med det første. I hvert fall hvis vi skal tro stjerneagent Mino Raiola.

- United kommer ikke til å akseptere noen bud denne sommeren. Vi kommer til å snakke sammen om en ny kontrakt snart, det er ikke noe stress, sier Pogbas agent Mino Raiola til Sky Sports.

Pogba har en kontrakt med Manchester United som varer ut 2020/2021-sesongen, men Solskjærs klubb har en opsjon på å forlenge den frem til sommeren 2022.

- United er midt i et viktig prosjekt

Midtbanespillerens fremtid har lenge vært et tema på Old Trafford, og Solskjær har i tillegg vært i åpent munnhuggeri med Mino Raiola.

Mens Solskjær har hevdet at «Pogba er vår spiller», så har Raiola slått tilbake med at franskmannen hverken tilhører ham eller Solskjær.

Den kontroversielle midtbanespilleren slet med skader og startet bare 12 kamper for United forrige sesong, og ble flere ganger koblet bort. Men nå kan det altså virke som at 27-åringens fremtid fortsatt ligger på Old Trafford.

- Han er en nøkkelspiller for Manchester United. De er midt i et viktig prosjekt, og han er 100 prosent inkludert i det, sier Raiola nå.

Hørte ikke på Ince

Paul Ince, som selv spilte på Uniteds midtbane mellom 1989 og 1995, har lenge vært kritisk til hvordan Paul Pogba har prestert for Manchester United.

Denne sesongen gikk han ut og ga Solskjær et klart råd om hva han burde gjøre med sin franske stjernespiller.

- Om Ole Gunnar Solskjær skal få United fremover, så må han kvitte seg med Pogba. Dersom han skal få tilbake «the United Way» i dette laget, så kan ikke det reflekteres i måten Pogba agerer, sa Ince i mai.

Det virker ikke som nordmannen lyttet til det rådet.

Pogba returnerte til Manchester United fra Juventus sommeren 2016, da han ble tidenes dyreste fotballspiller. Siden har han vært med å vinne både Europa League og ligacupen med United.