Pogba bommet på straffe da Manchester United spilte uavgjort

Paul Pogba både skaffet og bommet på straffe da Manchester United og Wolverhampton delte poengene på Molineux. Det endte 1-1 i et fartsfylt oppgjør.

Først sendte Anthony Martial gjestene i føringen etter 27 minutter. Så utlignet Ruben Neves med en perlescoring like etter pause.

Etter halvspilt 2. omgang spilte Paul Pogba vegg med Martial før han gikk ned i boksen i en duell med Conor Coady. Dommer Jon Moss pekte på straffemerket selv om forseelsen så noe mild ut.

Pogba tok straffen selv, men forsøket ble reddet av Rui Patrício. Missen var franskmannens fjerde i Premier League siden starten av forrige sesong. Det er flest av alle i ligaen siden den gang ifølge statistikktjenesten Opta.

Noe spesielt var det at ikke Marcus Rashford fikk ta straffesparket. Han scoret sikkert for bare åtte dager siden mot Chelsea.

– Pogba villa ta den. Vi trenger ikke en fast straffeskytter. Det er uheldig, men sånn er fotball. Han er en topp straffeskytter og har scoret mange for oss, sa Rashford etter kampen.

– Vi har to som kan ta straffe. Det er to som bestemmer hvem som føler seg mest komfortabel. Noen ganger går det ikke. Sånn er det dessverre, sa Solskjær til TV 2 etter kampen.

Det ble ikke flere mål på Molineux. Manchester United har nå fire poeng etter to kamper etter at de banket Chelsea 4-0 på Old Trafford i seriepremieren forrige søndag.

– De fikk målet de fortjente. Vi tok kontroll etter det og kunne ha vunnet, sa Solskjær til Sky Sports.

Lekker vegg

Martial sendte gjestene i føringen etter 27 minutter. Marcus Rashford spilte en stikker gjennom til den franske spissen som banket ballen i nettaket fra sju meter.

Scoringen var Martials 50. i United-trøyen. Han er med det den mestscorende spilleren i klubben for øyeblikket. Franskmannen er nå den 53. spilleren som når halvveis til 100 i Manchester United.

Hjemmelaget var meget nære på ti minutter ut i den andre omgangen. João Moutinho svingte inn et frispark som traff pannebrasken til Raúl Jiménez. Ballen smalt i stolpen bak David de Gea og endte til slutt i en corner.

Drømmetreff

På den påfølgende corneren fikk Ruben Neves drømmetreff fra 18 meter. Ballen gikk via tverrliggeren og i mål. En meget vakker scoring fra den portugisiske midtbanespilleren.

Etter 67 minutter var det Pogba som var i hovedrollen. Først skaffet han straffe før han tok den selv. Den ble reddet av Patricio.

United presset på og var klart best etter straffemissen, men klarte ikke å trenge gjennom et kompakt Wolverhampton-lag som la seg lavt.

1-1 gjør at Ole Gunnar Solskjærs menn ligger på 4.-plass med fire poeng.

Wolverhampton har nå ikke tapt på ni hjemmekamper i ligaen. 1-1 mandag kveld gjør at vi må helt tilbake til 2. januar for å finne sist «ulvene» tapte hjemme i Premier League. Da røk de 0–2 for Crystal Palace.

– Det var en bra kamp. United dominerte den første omgangen. Tempoet, intensiteten, presset – vi gjorde en god kamp, sa Wolves-trener Nuno Espirito Santos.

