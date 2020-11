Pogba ga bort klønete straffe da United tapte mot Arsenal

Manchester United har ennå ikke vunnet på hjemmebane i Premier League denne sesongen.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 0-1:

Ole Gunnar Solskjærs 100. kamp som Manchester United-manager endte med 0-1-tap hjemme mot Arsenal, og United står dermed igjen med fattige ett poeng på sesongens fire første hjemmekamper i Premier League.

Med to seirer på bortebane så langt holder det til en foreløpig 15. plass i Premier League - naturligvis langt under Manchester Uniteds standarder.

Pierre-Emerick Aubameyang scoret kampens eneste mål på straffespark i den andre omgangen, etter at Paul Pogba på klønete vis taklet Hector Bellerin innenfor sekstenmeteren.

- Fare for sitt eget lag

Dette var det tredje straffesparket Pogba har gott bort etter at Ole Gunnar Solskjær tok over manageransvaret i Manchester United. Franskmannen får nå passet sitt påskrevet.

- Det der er en veldig klønete takling. Pogba er på ingen måte i posisjon til å utføre den taklingen, kommenterte tidligere United-spiss Dion Dublin på BBC.

KLØNETE: Paul Pogba var klønete da han felte Hector Bellerin inne i sekstenmeteren og sørget for straffe til Arsenal. Foto: Paul Ellis (AFP)

Manchester Evening News' journalist Samuel Luckhurst var heller ikke imponert.

- Det der summerer opp Pogba innenfor egen sekstenmeter. Han er en fare for sitt eget lag. Han har nå gitt bort tre straffespark siden fotballen startet opp igjen, skrev Luckhurst på Twitter.

Selv sa Paul Pogba følgende i et TV 2-sendt intervju etter kampslutt.

- Jeg synes ikke vi var gode nok i dag. Jeg vet ikke hva som er galt med oss på hjemmebane i ligaen. Vi er bedre enn dette og må vise det. Jeg må være bedre enn det jeg gjorde på den straffen, jeg kan ikke gi bort slike straffespark. Og vi må skape flere sjanser for å vinne kampen, for vi var ikke gode nok på den siste delen.

Heller ikke Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med det han fikk se fra sine elever.

- Vi møtte ikke opp til første omgang. Intensiteten og tempoet var ikke der, og de var bedre enn oss. De skapte noen brukbare sjanser. I den andre omgangen så det ikke ut til at de skulle score, bortsett fra straffen. Vi spilte bedre i andre omgang, men vi må møte opp med mer intensitet, sier Solskjær til Sky Sports.

Nordmannen ble naturligvis også bedt om å kommnetere straffesituasjonen.

- Hold deg på beina der. Gutten er på vei ut av sekstenmeteren, og Paul vet at det er en billig straffe å gi bort. Akkurat som den Nemanja nesten fikk straffe på. Det er mer kontakt der enn på den Paul lager, men det er en annen diskusjon, sier Solskjær.

TUNG DAG: Ole Gunnar Solskjær måtte se seg slått på Old Trafford nok en gang denne sesongen. Foto: Paul Ellis (Reuters)

Arsenal best før pause

I en relativt sjansefattig førsteomgang, der Thomas Partey dikterte mye av gjestenes spill, var det Arenal som kom nærmest scoring.

Først var det Arsenal som prøvde seg på høyresiden etter et kvarterts spill. Hector Bellerin slo ballen inn fra høyre, men Pierre-Emerick Aubamayang kom akkurat for sent for å skli ballen i mål.

Midtveis i den første omgangen var det hjemmelaget sin tur til å true motstanderens mål. Marcus Rashford slo en glimrende gjennombruddspasning til Mason Greenwood, som fra skrått hold fikk avsluttet rett på Berd Leno.

Fem minutter før pause plukket Willian opp ballen på høyresiden, spilte vegge med Aubameyang, før han avsluttet i tverrligger og over med venstrebeinet.

Klønete takling ble forskjellen

I starten av den andre omgangen førte en misforståelse mellom Fred og Scott McTominay til en farling Arsenal-kontring. Alexandre Lacazette fant Aubameyang, som avsluttet like utenfor.

Like etterpå var det Harry Maguire som fikk en kjempesjanse til å heade United i ledelsen etter et godt slått frispark fra Luke Shaw.

Det var imidlertid i motsatt ende at scoringen skulle komme - på straffespark - etter Pogbas klønete felling. Pierre-Emerick Aubameyang sendte David De Gea feil ved og Arsenal i ledelsen 1-0.

Neste oppgave for Ole Gunnar Solskjær og co. blir nå bortemøtet med Istanbul Basaksehir onsdag. Til helgen venter Everton på Goodison Park i Premier League.

Arsenal på sin side tar imot Molde i Europa League torsdag, før Aston Villa står for tur i Premier League søndag.