Pogba i «sjokk» etter nytt United-tap

Manchester United-stjernen Paul Pogba skjønner lite av hva som gikk galt i 0-3-tapet mot Tottenham.

United var under hardt press før storkampen etter å ha tapt mot Brighton i forrige runde. Laget gikk hardt til verks i jakten på seier, men endte opp uten poeng på hjemmebane mandag kveld.

– Det er absurd. Vi var målrettede, vi startet bra, og så tapte vi 0-3. Det er et sjokk, sier den franske midtbanestjernen om spillernes reaksjon.

– Vi skjønner ikke hva som skjedde. Vi startet kampen virkelig bra, og så slapp vi inn de to målene i annen omgang. Det første målet var et skikkelig slag. Vi skjønte ikke hvorfor det kom, for vi hadde kontroll på kampen. Ett mål, to... vi fortsatte å presse, vi hadde sjanser, og så slapp vi inn det tredje, fortsetter Pogba.

Han har måttet tåle mye kritikk for sin innsats i kampene mot Brighton og Tottenham. Pogba passer på å rose United-fansen for sin støtte til ham og laget.

– Fansen sto virkelig bak oss og fortsatte å presse oss framover. Vi er virkelig lei oss og skuffet. Vi ønsket å gjøre det bedre.

– Jeg mener det var et ufortjent tap, på grunn av vår vilje og alt vi la i kampen. Men fotballen kan være brutal. Vi må bare slå tilbake, sier han.

Sesongstarten (to tap på tre kamper) er Uniteds svakeste på 26 år.

(©NTB)

Mest sett siste uken