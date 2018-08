Pogba mener fansen har rett til å være sinte

Manchester Uniteds Paul Pogba har forståelse for fansens frustrasjon etter 2-3-tapet for Brighton søndag.

Det var i 1. omgang det skar seg for storfavoritten. Tapet betyr at de er tre poeng bak Manchester City, Chelsea og Tottenham etter to spilte kamper.

– Vi spiller alltid for skjorta og fansen, og dette ble ikke som vi hadde ønsket oss. Fansen skal være sinte, og vi skal være sinte. Alle er sinte, sier Pogba i et intervju med klubbens egen TV-kanal.

Pogba scoret sitt andre straffemål for sesongen et godt stykke inn i overtiden mot Brighton, men det var ikke nok til å redde inn et poeng.

Manchester United dokumenterte særlig defensive svakheter før pause, og verken Victor Lindelöf eller Eric Bailly hadde noen god dag i de bakre rekker.

Manchester United tapte også borte for Brighton i mai.

– Vi har tapt to ganger på rad mot dem der, og det skal ikke skje. Dette ble en dårlig forestilling av oss alle. Vi er nødt til å våkne til den neste kampen, sa Pogba.

