Pogba misliker Uniteds angrepsspill

Paul Pogba slakter Manchester Uniteds spill i lørdagens 1-1-kamp mot Wolverhampton. Uttalelsene vil neppe bli godt mottatt av manager José Mourinho.

United skuffet stort foran eget publikum på Old Trafford. Fred ga rødtrøyene ledelsen etter 18 minutter, men Rúben Neves ga Wolves en fortjent utligning. Gjestene hadde også sjanser til å ta alle poengene.

Pogba mener det ikke finnes noen unnskyldninger for ikke å vise offensivt spill på eget gress.

– Vi skulle ha spilt mye bedre mot Wolverhampton. Vi er her for å angripe. Når vi gjør det, blir det mye enklere for oss, sa midtbanestjernen etter lørdagens uavgjortresultat.

Vil se flere bevegelser

Mourinho er av mange i en årrekke blitt kritisert for å ha en for defensiv spillestil. Pogbas uttalelser vil neppe bedre forholdet med sjefen.

– Jeg tror lag blir redde når de ser Manchester United gå i angrep etter angrep. Det var vår feil. Kanskje skulle holdningen vært bedre. Når vi er på Old Trafford skal vi angripe og presse motstanderen slik vi gjorde mot Tottenham, Liverpool og Arsenal forrige sesong, sa Pogba videre.

Franskmannen lo da han ble spurt om hvorfor det mangler fart og mobilitet i United-laget.

– Jeg er ikke manager, så jeg kan ikke si det. Vi bør bevege oss mer og skape flere alternativer på banen.

Varierende

Pogba har ikke helt slått til i United-drakta etter overgangen fra Juventus for 89 millioner pund. Han har i perioder vist verdensklasse, men mange har kritisert ham for å ha for et ustabilt prestasjonsnivå.

I sommer spilte han flere goder kamper på Frankrikes vei til VM-tittelen.

Manchester United ligger på 7.-plass i Premier League. Storklubben har bare tatt 10 av 18 mulige poeng etter seks kamper.

(©NTB)

