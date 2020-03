Pogba nærmer seg spill: Kan bli klar til Manchester-derbyet

Franskmannen skal nærme seg et comeback på banen for Manchester United.

Det er den franske avisen L'Equipe som rapporterer at Paul Pogba kan nærme seg et comeback i lagoppstillingen til Ole Gunnar Solskjær.

Ifølge den franske avisen har Pogba fått beskjed av legene at det er «50-50-sjanse» for at han er tilbake og klar for spill allerede 8. mars, til kampen mot byrival Manchester City kommende helg.

I TRENING: Paul Pogba har selv lagt ut video og bilder av seg selv nylig der han er i opptrening etter skade. Foto: Skjermdump

Avisen skriver videre at den nye informasjonen er «stort løft» for Solskjær i jakten på en topp-fire-plassering og Champions League-plass.

Om Pogba ikke rekker å bli spilleklar allerede mot Pep Guardiolas menn, så skal det uansett være svært sannsynlig at han er tilbake i United-troppen til møtet med Tottenham helgen etter, skriver avisen.

Slitt med skader

Beskjeden om at Pogba allerede nærmer seg spill kommer svært overraskende på flere i og rundt Manchester United.

Senest 20. februar meldte Solskjær at Pogba «ikke var i nærheten» av å komme tilbake i spill.

- Han har ikke trent sammen med resten av laget enda. Han er ikke i nærheten av det, sa nordmannen om stjernen, ifølge The Mirror.

Pogba har slitt med skader store deler av sesongen og har ikke vært på banen siden 4-1-seieren mot Newcastle 26. desember 2019. Da spilte franskmannen 45 minutter.

Midtbanespilleren skal ha problemer med anklene og har kun vært involvert i åtte kamper for Manchester United denne sesongen.

- Han har vært ute så lenge nå, så det er en utfordring å komme seg i form. Jeg har selv vært ute med langtidsskade og det er en tøff periode i karrieren. Men det er en del av det å være en fotballspiller, sa Solskjær tidligere i februar.

- Han har fjernet gipsen, så når han kommer tilbake hit, skal vi integrere ham med resten av laget igjen. Det skjer forhåpentligvis snart. Han løper på tredemølle nå, så det nærmer seg. Det har gått lang tid, så jeg håper vi får se ham snart, fortsatte nordmannen.

Spekulasjoner

Selv om Pogba ikke har spilt mye denne sesongen har han konstant vært i sentrum for spekulasjoner rundt sin egen fremtid.

26-åringen har ikke lagt skjul på at han kan ønske å flytte på seg fra Old Trafford.

I fjor sommer flørtet han åpenlyst med Real Madrid uten at en overgang materialiserte seg den gangen. Det er ventet at ryktene om en Pogba-overgang på ny vil blusse kraftig opp igjen i sommerens overgangsvindu.

United skal ha krevd i overkant av 100 millioner pund for sin juvel sommeren 2019. Det var det ingen klubber som ville legge på bordet.

Det kan nå forandre seg drastisk.

Ifølge Daily Mail kan prislappen på Pogba ha sunket til 50 millioner pund. Over en halvering av den opprinnelige prisen Solskjær og United ønsket seg for under ett år siden.

Det er også en betydelig nedgang i overgangssummen på 89 millioner pund som United måtte ut med for å lokke stjernen vekk fra Juventus i sin tid.

Pogbas agent Mino Raiola har også vært kritisk til Solskjær for måten han har uttalt seg på om spilleren. I februar langet agenten ut på både Twitter og Instagram om hva han mente om Solskjærs håndtering av sin klient.

Manchester United reiser til Goodison Park søndag ettermiddag for å møte Everton. Den kampen kommer uansett for tidlig for Pogba.

Oppgjøret kan du følge direkte i Nettavisens livesenter her.