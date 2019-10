Pogba og Zidane møttes i Dubai

Paul Pogba og Real Madrid-trener Zinédine Zidane er avbildet sammen i Dubai. Dermed får spekulasjonene om et klubbskifte nytt påfyll.

Det er avisen The Mirror som melder dette. Zidane har ikke skjult sin interesse for landsmannen Pogba. Så sent som i sommer var det et stort tema.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær likte ikke at Zidane «flørtet» åpenlyst med Pogba.

Bildet fra Dubai er tatt en av de siste dagene og viser de to i samtale ved bassengkanten på et hotell. Pogba er for tiden skadd og har trent alternativt i Dubai den siste tiden. Ifølge The Mirror var Zidane i samme område i forbindelse med en sportskonferanse.

MØTTES: Real Madrid-trener Zinedine Zidane møtte Pogba i Dubai. Foto: Karim Sahib (AFP)

Møtet ble et naturlig tema da Solskjær fredag møtte pressen i forkant av kampen mot Liverpool, men nordmannen bedyrer at han ikke har noen problemer med at de to franskmennene møttes.

- Paul er en del av vår fremtidsplan. Han har spilt tross smerter, men mot Rochdale og Arsenal kunne han fint sluppet å spille. Men han ville spille. Han presset seg gjennom det, og nå er han på vei tilbake. Han har hatt noen dager med egentrening, og det blir alltid tatt bilder når man er United-spiller. Det plager meg ikke i det hele tatt, bedyrer han på fredagens pressekonferanse.

United har vært klar på at Pogba blir i klubben. Han kommer til å være savnet i søndagens hjemmekamp mot Liverpool. Der møter United Jürgen Klopps seiersmaskin. Liverpool har vunnet 17 strake Premier League-kamper.

