Pogba satte fart i United da Solskjærs menn berget 1-1

Paul Pogba kom inn fra benken, viste klasse og skaffet straffesparket som ti minutter før slutt berget 1-1 for Manchester United i bortekampen mot Tottenham.

Dermed fortsetter den sterke kamprekken for Ole Gunnar Solskjærs lag, som nå er oppe i 12 kamper uten tap i ulike turneringer. Åtte seirer og fire uavgjorte er rekken for «formlaget» som fredag prøvde å ta opp tråden etter mer enn tre måneders pause.

Steven Bergwijn brukte United-forsvarerne som slalåmporter etter en snau halvtime, før han sendte i vei et skudd David de Gea ikke greide å stoppe selv om han fikk hansken på ballen.

Harry Kane og Marcus Rashford gjorde comeback etter skade på topp for hvert sitt lag. Paul Pogba var den tredje stjernen som var tilbake etter langvarig skade, men Ole Gunnar Solskjær lot ham sitte på benken en time. Da verdensmesteren kom inn, satte han fart i laget og skaffet i duell med Eric Dier straffesparket Bruno Fernandes omsatte i 1-1.

I det 90. minutt dømte Jonathan Moss straffe til United igjen etter en duell mellom Dier og Fernandes, men avgjørelsen ble korrekt omgjort etter VAR-gjennomgang.

Fem minutter på overtid var innbytter Mason Greenwood nær vinnermål med et skudd rett utenfor.

Måljeger

Rashford fikk kampens første store sjanse da Spurs-stopper Davinson Sánchez i det 22. minutt nikket Bruno Fernandes' innlegg rett i beina hans. Skuddet fra sju-åtte meter var ikke godt nok, og Hugo Lloris reddet.

I stedet var det Bergwijn som viste hvordan det skal gjøres. I det 27. minutt leverte Luke Shaw en svak klareringsnikk på et Lloris-utspill. Rashford tapte duellen med Serge Aurier, som fant sin nederlandske lagkamerat. Bergwijn kjørte slalåm mellom forsvarerne og skjøt i mål via De Gea.

Om United-keeperen ikke virket patent ved den anledningen, gjorde han opp for seg med en kjemperedning noen minutter senere. Da kom Bergwijn fint fram på høyresiden og fant hodet til Son Heung-min, som nikket perfekt mot hjørnet. De Gea lå flat i lufta og slo ballen over.

Keane raste

Likevel var ikke Sky Sports-ekspert og tidligere United-kaptein Roy Keane nådig i garderoben. Han hudflettet både Shaw, Harry Maguire og De Gea for det de gjorde ved målet.

– Jeg er så lei den keeperen. Jeg ville gitt ham bot i pausen, jeg ville slått ham. Jeg ville ikke latt Maguire og De Gea bli med bussen hjem. Jeg ville bedt dem ta taxi, raste han.

Kane og Rashford var tilbake fra start for hvert sitt lag etter skade, men Solskjær lot Paul Pogba starte på benken. Franskmannen kom inn etter en time og satte fart i gjestene.

I det 64. minutt satte han opp Bruno Fernandes, som spilte Anthony Martial gjennom. Eric Dier slenge ut foten og blokkerte i siste øyeblikk.

To minutter senere viste Lloris klasse da Martial fyrte løs på innlegg fra Shaw. Ballen endret retning og hadde kurs mot nettaket, men målvakten vippet den over.

Utlignet

Det gikk mot tap for United, men i det 80. minutt skaffet Pogba straffespark da han med en dobbeltdragning dro seg forbi Dier og ble felt av ham mens han løp mot mål langs dødlinjen. Bruno Fernandes var sikker fra 11-metersmerket.

Dermed endte duellen mellom Solskjær og forgjengeren José Mourinho uavgjort.

Før kampen var det stillhet for virusofrene og applaus for helsevesenet fra spillerne. De spilte med «Black Lives Matter» i stedet for navnene sine på ryggen, og gikk også ned på kne i en antirasismemarkering umiddelbart før avspark. Rashford strakte en knyttet neve i været.

Med virtuelle tilskuere på videoskjermen prøvde Tottenham å bøte på de tomme tribunene, men det ble en ny kamp spilt med en rar og uvant atmosfære.

