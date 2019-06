Pogba tar et oppgjør med kritikerne: - Tror ikke Neymar og Mbappé får høre det

Manchester United-stjernen åpnet opp om sine tanker rundt kritikken.

De siste sesongene har kritikken haglet rundt Paul Pogba og hans varierende prestasjoner for Manchester United. Det er flere som mener at franskmannen ikke har levd opp til den vanvittige prisen United betalte for ham i 2016.

United knuste nemlig daværende verdensrekord, og gjorde Pogba til tidenes dyreste fotballspiller da de hentet han tilbake fra Juventus. Den gangen ble det rapportert at United betalte 89 millioner pund.

De siste tre sesongene har United vunnet både Europa League og ligacupen med Pogba på laget, men i 2018/2019-sesongen maktet ikke United engang å kvalifisere seg til Champions League.

Rekordsum

Selv føler Pogba at det er prislappen som ofte er grunnlaget til hvorfor han får mest kritikk av United-spillerne:

- Etter som det var den største overgangen i historien, så blir man dømt annerledes. Det forventes mer til deg på grunn av prislappen. En god kamp er en normal kamp. En kjempekamp er en god kamp, sier Pogba til The Times i deres nye podkast-serie «LifeTimes».

Selv om United ikke har levd opp til supporternes forventninger de siste årene hverken i hjemlig liga eller i de europeiske turneringene, så er franskmannen klar på at hans tall bare blir bedre.

- Det første året vant vi tre trofeer. Det andre året endte vi på andreplass, og i år vant vi ingenting. Men mine individualistiske statistikker blir bedre. Det er jeg glad for, selv om det selvfølgelig ikke er nok, sier Pogba.

- Det viktigste er å vinne, og å vinne trofeer med laget ditt. Det har ikke skjedd, så jeg forsøker å hjelpe laget så mye som jeg overhode kan. Å se en forbedring gjør meg stolt og glad også.

Han sammenligner seg selv med Kylian Mbappé og Neymar, to spillere som siden har knust Pogbas overgangsrekord, og den manglende kritikken rundt deres prestasjoner.

- Summen min var høy. Det skjedde samtidig som en del andre overganger, så det er greit. Jeg tror dette handler litt om at jeg er midtbanespiller. Folk ser på spisser fordi de scorer mål, så det er nok hvorfor dette har en såpass stor påvirkning, sier Pogba.

- Jeg tror ikke Neymar og Mbappé får høre det fordi de er spisser.

Sesongen 2018/2019 er Pogbas aller beste hva angår målpoeng på klubbnivå. Franskmannen vartet opp med 16 mål og 11 målgivende for United denne sesongen på totalt 47 kamper.

Solskjær

Det har tidligere også blitt hevdet at Pogba ikke har et spesielt godt forhold til trener Ole Gunnar Solskjær. Til The Times åpnet Pogba opp om hvordan hans forhold til nordmannen egentlig er:

- Ole er .. jeg vet ikke helt om jeg kan si det.. han er en «babyface». Han er snill, han hyggelig og gjør at alle rundt ham smiler. Jeg hadde ham på reservelaget og har kjent ham i mange år. Jeg har et godt forhold til ham.

Nordmannen ble kjent som «the babyfaced assassin» da han spilte for United, grunnet sitt ungdommelig utseende, men fantastiske evner foran mål.

Solskjær var, som kjent, reservelagstrener i United fra 2008 til 2011 før han tok turen tilbake til Molde og Eliteserien. På det tidspunktet fikk Pogba sjansen for Uniteds reserver før han dro videre til Juventus.

HØYLYTT: Det har vært mange som har kritisert Paul Pogba for hans prestasjoner i Manchester United-drakta. Foto: Ben Stansall (AFP)

Franskmannen er klar på at han ligner Solskjærs tilnærming og håndtering av spillerne:

- Selv da jeg var i Juventus så møtte vi hverandre, vi har et godt forhold. Han er en god person, og er alltid veldig nære og god med spillerne, utdypte Pogba om sitt forhold til nordmannen.

Selv er Pogba tydelig på at han har vært borti veldig mange ulike trenertyper, men at han ikke har noen preferanse.

- Vi spiller for klubben, men også for treneren vår. Han er sjefen, det er han som bestemmer. Det finnes trenere som tenkte «trening, trening» og snakket lite med spillerne. Folk har sine ulike måter å trene på, men man skal høre på treneren uansett.





Real Madrid-overgang?

Det ble en skuffende sesong for Manchester United som endte på sjetteplass i Premier League, samt exit i Champions Leagues kvartfinale der Barcelona ble et nummer for store.

Det har ført til at spekulasjonene har vært mange, og flere har hevdet at Pogba nå ønsker å forlate Manchester United. I mai ble det rapportert at Pogba har bestemt seg for en overgang til Real Madrid.

Tirsdag skriver Marca at Madrid-trener Zinedine Zidane har vunnet den interne kampen på Santiago Bernabéu, der det skal ha vært usikkerhet rundt hvorvidt man ønsket å signere den franske superstjernen.

Zidane har tidligere uttalt at han setter veldig stor pris på Pogba, og det har blitt hevdet at han ønsket å signere Pogba før han gikk tilbake til Old Trafford sommeren 2016.

Marca skriver i sitt oppslag at Madrid kommer til å legge all fokus på å forsøke å signere Pogba, etter at de har sikret overganger for Luka Jovic og Eden Hazard. Det er også ventet at venstreback Ferland Mendy bytter ut Lyon med Madrid om kort tid.

De skriver at Manchester United ikke kommer til å høre på bud under 150 millioner euro, hvilket Real Madrid ønsker å forhandle ned så mye som overhode mulig. De skriver også at Pogba skal være villig til å gå ned i lønn for å sikre seg overgangen.