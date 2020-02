Pogbas agent åpner døren for sjokkretur: - Ville ikke hatt noe i mot en overgang

Manchester United knuste alle overgangsrekorder da de hentet Paul Pogba fra Juventus sommeren 2016. Nå skal franskmannen være lysten på en retur.

Ryktene rundt Manchester United-stjernen Paul Pogba vil ingen ende ta. De siste overgangsvinduene har i stor grad handlet om franskmannen kan være på vei vekk fra Manchester United.

Sist sommer var det i stor grad Real Madrid som ble koblet med franskmannen, men en overgang vekk fra Old Trafford maktet aldri å materialisere seg for mannen som ledet hjemnasjonen til VM-gull i 2018.

Denne sesongen har midtbanejuvelen slitt mye med skader, men det skal ikke stoppe storkanoene fra å flokke seg rundt Pogba dersom han ønsker å forlate den røde delen av Manchester.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

- Italia er et andre hjem

For kort tid siden ble det hevdet av den italienske journalisten Fabrizio Romano at Juventus ser på Pogba som et mulig storkjøp til sommeren. Laget fra Torino har nemlig gjort det til en vane at de henter storkanoner sommer inn og sommer ut.

Kommentarene til Pogbas agent, Mino Raiola, etter cupkampen mot AC Milan har ikke akkurat lagt noen demper på spekulasjonene rundt en retur til Italia:

- Italia er som et andre hjem for Paul. Han ville ikke hatt noe i mot en overgang tilbake til Juventus, men la oss se hva som skjer etter EM, sa Raiola til den italienske avisen Gazzetta dello Sport etter kampen.

JOBBER PÅ SPRENG: Mino Raiola er Paul Pogbas agent. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Han skal uansett ha kommet med en melding som fort også hinter mot at franskmannen kan bli værende på Old Trafford:

- Paul ønsker å spille på best mulig nivå, men det er vanskelig for ham å forlate Manchester United dersom de er i en dårlig situasjon, forteller agenten, som også representerer Erling Braut Haaland.

For kort tid siden gjorde Raiola det klart for engelsk presse at Pogba ikke hadde noen problemer med United-trener Ole Gunnar Solskjær, men at det måtte endringer til dersom han skulle bli værende i United.

Sist sommer gjorde franskmannen det også klart at han så på mulighetene for en potensiell overgang vekk fra Manchester United, grunnet hans ønske om en «ny utfordring».

Som nevnt, så har Juventus gjort det til en vane å gå etter de største stjernene på markedet. Raiola var selv med å fikset overgangen til supertalentet Matthijs de Ligt sist sommer, da Ajax-kapteinen byttet ut Amsterdam med Torino.

Uansett er det overgang til Cristiano Ronaldo sommeren 2018 som har vekket størst oppsikt. Den legendariske portugiseren valgte å forlate Real Madrid etter nesten et tiår i den spanske hovedstaden, for å signere for «den gamle dame» i Italia.

LES OGSÅ: Hevder Pogba presser på for Manchester United-exit

Real Madrid

En potensiell overgang til Juventus vil være dårlige nyheter for en annen tidligere kjenning i Juventus: Zinedine Zidane.

Den tidligere Juve-stjernen, som i dag trener Real Madrid, skal ha vært en stor pådriver for at den spanske megaklubben skulle hente Pogba til Santiago Bernabéu.

Det har tidligere blitt spekulert i spansk presse om at Zidane ønsker at Madrid-president Florentino Pérez skal legge store summer på bordet for å sikre at både Pogba, og PSG-stjernen Kylian Mbappé, tar turen til Spania.

Ryktene rundt en overgang til Madrid blusset opp igjen for alvor da Zidane og Pogba møtte hverandre i Dubai, i forbindelse med Pogbas opptrening etter skade. Pogba uttalte i mars 2019 at han anser det som «en drøm» å bli trent av Zidane.

Det har siden blitt bekreftet av Raiola at Real Madrid lå langflate etter Pogba sommeren 2019, men at de mektige herrene på Old Trafford bestemte at en overgang ikke var aktuelt.

Pogba ble verdens dyreste fotballspiller da han forlot Juventus til fordel for nettopp Manchester United i 2016. Den gangen ble det rapportert at United betalte 105 millioner euro for franskmannen.

Den rekorden har siden blitt slått flere ganger, og øverst sitter brasilianske Neymar. Hans overgang fra Barcelona til Paris Saint-Germain sommeren 2017 kostet smått svimlende 222 millioner euro, da han trigget sin utkjøpsklausul.

Pogba er ikke heller tidenes dyreste franskmannen, da Ousmane Dembélés overgang fra Borussia Dortmund til Barcelona også skal ha kostet 105 millioner euro, mens Antoine Griezmann byttet ut Atlético Madrid med Barcelona for 120 millioner euro sist sommer.

På toppen over de dyreste franskmennene finner vi uansett Mbappé, som skal ha kostet 135 millioner euro fra Paris Saint-Germain snappet ham opp på permanent avtale fra Monaco sommeren 2018.