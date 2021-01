Pogbas gest til Luke Shaw vekker oppsikt: - Det ser ikke bra ut

Franskmannen så ut til å oppfordre venstrebacken til å gå i bakken inne i feltet for å fremprovosere et straffespark.

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA 2-1:

Hendelsen oppsto etter 56 minutter, da Manchester United ledet 1-0 mot Aston Villa.

Luke Shaw stormet framover på venstresiden og tok et touch da Villas høyreback Matty Cash strakte ut foten og hindret løpsbanen til United venstreback.

Blokkeringsforsøket gjorde at Shaw mistet momentum, men venstrebacken ble stående på beina og måtte innse at sjansen rant ut i sanden.

Noen meter unna sto på Pogba, som med en håndbevegelse, ikke bare én, men to ganger, virket å gi beskjed til Shaw om at han burde falle for å fremprovosere et straffespark.

Situasjonen ble raskt et tema i TV 2s Premier League-studio etter kampslutt.

- Jeg trodde faktisk Shaw skulle falle, og mange spillere ville lagt igjen foten og gått i bakken. Pogba sier det til ham, og det ser ikke bra ut, sa TV 2-ekspert Trevor Morley, før Jon Hartvig Børrestad fulgte opp.

- Oppfordrer han til juks?

- Vi skal ikke sitte her og være hundre prosent sikre på hva han gjør, men jeg er 99 prosent sikker på at han sier at han må gå ned i en sånn situasjon, kontret Erik Thorstvedt, og får støtte av Morley.

- Du har sett Harry Kane og Jamie Vardy. De legger igjen foten, og han (Shaw) kunne gjort det, for å være ærlig.

Pogba gikk over ende like etter - fikk straffe

Situasjonen endte imidlertid ikke med noe annet enn at Aston Villa fikk starte et nytt angrep, men etter 61 minutter, på stillingen 1-1, ble det imidlertid straffe - etter at nettopp Pogba gikk i bakken.

Franskmannen var i duell med Douglas Luiz inne i feltet da han gikk i bakken etter at han snublet i sine egne bein.

TV-bildene ga ikke noe godt svar på om United-stjernen mistet balansen som følge av at Luiz kom borti ham, men VAR-bussen konkluderte uansett med at straffeavgjørelsen til hoveddommer Michael Oliver var grei.

Aston Villa-manager Dean Smith var på sin side langt fra fornøyd med at straffesparket ble stående.

Han er klar på Oliver burde gått over til VAR-skjermen for å se situasjonen på nytt selv.

- Pogba snublet i seg selv, sier han etter kampen, etter å ha sett situasjonen i reprise.

- Alltid glad for tre poeng

Bruno Fernandes scoret på straffesparket, og sørget for at Ole Gunnar Solskjærs mannskap nå er á poeng med Liverpool på toppen av Premier League-tabellen.

- Det er langt fra slutten av Premier League-sesongen, så vi må holde det gående, trene hardt og fortsette å vinne. Du må ha denne mentaliteten, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Nordmannen var meget fornøyd etter å ha innkassert nok en trepoenger. Villa fikk imidlertid en gedigen mulighet til å utligne på tampen, men svært oppofrende stopperspill av Eric Bailly hindret avslutning.

- Du er alltid glad for tre poeng. Prestasjonen var god og vi skapte sjanser. Vi hadde en god blokkering på slutten og Eric Bailly gjorde en fantastisk blokk, noe som sannsynligvis reddet to poeng for oss, sier han til BBC.

