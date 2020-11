Pogbas uttalelser vekker oppsikt: - Hvorfor sier han noe slik?

Paul Pogba er ikke nådig når han uttaler seg om hvordan han føler det er å være Manchester United-spiller for tiden. Det får Jan Åge Fjørtoft til å reagere.

Paul Pogba innrømmer at denne sesongen med Manchester United har vært en spesiell periode i karrieren hans og beskriver landslagspausen som «et friskt pust».

Franskmannen kom inn i denne landslagspausen etter en periode i Manchester United hvor Ole Gunnar Solskjær har vraket han i startelleveren, og heller brukt Scott McTominay og Fred i de litt dypere rollene på midtbanen til Manchester United bak Bruno Fernandes.

Reagerer på Pogba sin uttalelse

Og nå uttaler Pogba at å spille Nations League-kamper for det franske landslaget er en sårt tiltrengt pause fra dagliglivet i Manchester United.

- Dette er en periode jeg aldri har opplevd før i karrieren min. Det franske laget er et friskt pust. Vi er veldig glade for å komme her. Det er ikke det samme med klubben. Gruppen er eksepsjonell, det er magisk, sier Pogba til franske RTL.

En som har blitt overrasket over Pogba sine uttalelser er Jan Åge Fjørtoft. På Twitter reagerer han over det Pogba sier.

- Hvorfor sier han ting som dette? Han burde være lojal til manageren sin og klubben. Vertfall lojal til lagkameratene sine, skriver Viasat sin fotballekspert på Twitter.

Vraket av Solskjær, tillit på landslaget

Før landslagspausen ble Pogba vraket av Solskjær i Uniteds to siste kamper, da Manchester United ble slått av Istanbul Basaksehir og i seieren over Everton på Goodison Park.

Likevel har Pogba startet begge landskampene til Frankrike under landslagspausen - et sjokktap for Finland og Frankrikes sterke 1-0-seier over regjerende Europa- og Nations League-mestere Portugal.

Franrikes landslagstrener Didier Deschamps, som generelt har gitt Pogba mye tillit på landslaget, innrømmer at superstjernen ikke er i sin beste form.

- Han er ikke i sin beste form, selvsagt. Det er vanskelig å huske å være positiv. Åpenbart er han ikke inne i en sine beste perioder, uttalte Deschamps torsdag og fortsatte.

- Som alle spillere som har en klubbsituasjon som ikke er positiv blir de også påvirket mentalt. Jeg kjenner ham godt nok og det kan skje på et tidspunkt. Vi kan ikke si at han får utnyttet seg selv i klubben, mener den franske landslagstreneren.

Koblet bort fra United

På grunn av manglende tillit i Manchester United har Pogba blitt koblet bort fra klubben. En av klubbene han har blitt koblet til er Real Madrid.

Og Pogba kan vel egentlig takke seg selv for det. Under forrige landslagssamling innrømmet han at det er en drøm for ham å spille for den spanske storklubben.

- Alle fotballspillere ville elsket å spille for Real Madrid. Det er en drøm for meg, hvorfor ikke en gang? uttalte Pogba da.

I august 2016 ble Pogba hentet til Manchester United for 105 millioner euro, som på den tiden var verdens høyeste overgangssum for en fotballspiller. Tiden hans i Manchester United har vært preget av opp- og nedturer.

Neste gang Pogba har en mulighet til å spille for United er lørdag klokken 21.00 mot bunnlaget West Bromwich. Men det spørs om Solskjær vil gi han tillit etter de klokkeklare uttalelsene under landslagspausen.

