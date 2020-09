Politiet: – Ikke påvist rusmidler i blodet til Northug

Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet til Petter Northug, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.



Politiet mottok tirsdag ettermiddag analyseresultatet av blodprøven som ble tatt av Petter Northug 13. august. Her ble det ikke påvist alkohol eller andre rusmidler.

- Politiet frafaller derfor siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand, skriver Politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

LES OGSÅ: Northug om de intime bildene: - Jeg har ikke sett noe

Den tidligere skikongen møtte pressen 21. august og fortalte om sine problemer:

Den foreløpige siktelsen for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse, opprettholdes.

Petter Northugs advokat Håvard Helle sier Northug er orientert om resultatet av blodprøven.

- Petter Northug er lettet over avklaringen fra politiet, selv om det i og for seg er i tråd med det han fortalte pressen for halvannen uke siden, sier Helle til Nettavisen.

- Det har vesentlig betydning for den videre behandlingen av straffesaken at dette alvorlige punktet i siktelsen om kjøring i påvirket tilstand nå er frafalt fra politiet, fordi det viste seg å ikke være grunnlag for det, sier Northugs advokat videre.

LES OGSÅ: Får uventet støtte fra Russland: Selskap frir til Northug om samarbeid

Petter Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker torsdag 13. august. Han ble da mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det ble tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain, bekreftet skistjernen dagen etter på Instagram.

Fredag 21. august møtte Northug pressen og fortalte at han har et alvorlig rusproblem.

LES OGSÅ: Hvorfor grep ingen inn?

- Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller, som jeg har tatt i forbindelse med periodevis hard festing. Og det har blitt mye hard festing i det siste, innrømmet Northug på pressekonferansen.

Under pressekonferansen benektet også Northug at han var ruspåvirket da han ble stoppet av politiet.

LES OGSÅ: Tennislegenden Boris Becker med råd til Petter Northug: - Du kan ikke forvente at du lykkes over natta

Han forklarte at han ikke hadde følt seg ruspåvirket under kjøring, men fortalte om festing med alkohol og kokain i forkant av reisen. I forkant av da han ble stoppet av politiet hadde han vært instruktør på en sommerskiskole for barn mellom 11 og 18 år.

- Jeg var på fest tirsdag kveld, til langt på natt onsdag. Der ble det inntatt både alkohol og kokain. Onsdag kveld kjørte jeg til Trysil, og på torsdag var jeg på skiskole. Jeg tok verken alkohol eller narkotika fra natt til onsdag til jeg ble stoppet da jeg kjørte villmann på vei hjem fra Trysil. Jeg kjørte altfor fort - godt over 200 kilometer i timen i 80-sona og var dum nok til å filme det med telefonen.