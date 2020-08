Politiet: – Northug har vært samarbeidsvillig

Petter Northug er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven etter å ha blitt stoppet i 168 kilometer i timen på E6, men siktelsen kan utvides etter kokainfunn.

Det var en politipatrulje på E6 som stoppet Northug natt til fredag, etter å ha observert at han kjørte altfor fort. I samtalen med ham fattet politiet mistanke om at han kjørte i ruspåvirket tilstand, og politiet gikk deretter til aksjon mot leiligheten hans i Oslo, der de fant kokain.

– Han er foreløpig siktet etter vegtrafikkloven. Vi har ikke gjort en ny vurdering av om det skal lages en ny og utvidet siktelse ennå, sier jourhavende politiadvokat Silje Bergsholm i Øst politidistrikt til NTB.

– Hvorfor gikk dere til aksjon mot leiligheten hans?

– Det kan jeg ikke si noe om utover at det er en vurdering som gjøres i hvert enkelt tilfelle med tanke på hva som mistenkes om ruspåvirkning, sier politiadvokaten.

Politiet omtaler Northug som samarbeidsvillig, noe som bygger på forklaringen han ga patruljen som stoppet ham. De avventer nå resultat av blodprøver som ble tatt natt til fredag, og vil gjennomføre avhør av Northug til uken.

- Usannsynlig med fengsel på fart alene

Advokat John Christian Elden opplyser at grensen for å få fengsel i 110-sonen går på 175 kilometer i timen. Northug ble mål til 168 kilometer i timen, altså litt under grensen.

- Uten uhell og alene i bilen er det usannsynlig at fengsel kan brukes i denne saken på farten alene, sier han til Nettavisen.

Advokaten forklarer at mindre mengder narkotika gir bot.

- Og så gjenstår det å se om det er kjøring i påvirket tilstand. Da vil tidligere domfellelser og omfanget av påvirkningen være avgjørende for om man risikerer en kortvarig fengselsstraff, sier han.

USANNSYNLIG: - Uten uhell og alene i bilen er det usannsynlig at fengsel kan brukes i denne saken på farten alene, sier John Christian Elden til Nettavisen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Løy til politiet

Det er ikke første gang Northug har kommet på kant med politiet. 4. mai 2014 krasjet han inn i et autovern like ved sitt eget hjem i Trondheim. Bilen, en Audi A7 raste gjennom en rundkjøring og inn i autovernet.

I sin egen biografi har Northug skrevet om fyllekjøringen. Da skrev han blant annet at han hadde drukket noe «hjemmelaget fra Mosvik». I tillegg innrømmet han å ha løyet til politiet under det første avhøret, da han sa at kompisen hadde kjørt bilen.

Northug fikk 50 dager i fengsel som en følge av fyllekjøringen, en dom han sonet med fotlenke hjemme. I tillegg mistet han førerretten på såkalt livstid, noe som betyr at man kan søke om førerkort på nytt etter fem år.

NAF skriver på sine sider at dersom tapsretten gjelder for ett år eller mer, og er begrunnet med overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det etter bestemmelsene avlegges full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Usikkerhet rundt samarbeid

I etterkant av kjøringen i mistenkt beruset tilstand, samt kokainfunnet på bopel, har Uno-X uttalt at de avbryter samarbeidet med Northug.

Så langt har ingen flere aktører gått til dette skrittet, men det hersker stor usikkerhet rundt hva som vil skje videre.

AVBRYTER SAMARBEID: Uno-X avbryter samarbeidet med Northug. Her er TV 2’s Sindre J. Olsen, Petter Northug Aksel Lund Svindal og Markus Hoelgaard (Uno-X) før starten på den første etappen i Arctic Race of Norway i 2019. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

XXL er en av de største forhandlerne av Petter Nortugs sportsbrillemerke, med navn «Northug». Pressekontakt i XXL, Marte Ramuz Eriksen, sier dette i en uttalelse til VG:

- Det er en alvorlig sak. Men det er for tidlig for oss i dag å konkludere eller kommentere hva vi vil gjøre, sier Eriksen til avisen.

Petter Northug har også en eksisterende sponsoravtale med Skiforbundet, som dreier seg om at merkevaren «Northug» leverer sportsbriller til støtteapparat, trenere og smørere. Den avtalen varer i utgangspunktet til 2022. I tillegg har flere utøvere på landslaget egne avtaler med Northug.

- Vi ble informert om saken i går kveld. Det er altfor tidlig å ta noen vurderinger rundt den avtalen nå. Vi tar beslutninger senere, sier langrennsjef i skiforbundet, Espen Bjervig, til Nettavisen.

Energidrikkprodusenten Red Bull vil ikke uttale seg om hvorvidt avtalen med Petter Northug videreføres.

- Vår kommentar er at Petter Northug er en usedvanlig talentfull idrettsutøver, som har vært en venn av Red Bull i mange år. Han har innrømmet at han har begått alvorlige feil som han vil ta ansvar for, skriver kommunikasjonssjef Thea Moen i Red Bull Norge i en tekstmelding til NTB.

Sistnevnte avtale har Northug hatt en avtale med siden 2009. De valgte å fortsette samarbeidet med ham til tross for at han ble tatt og senere dømt for ruspåvirket kjøring i 2014.

Også TV 2 har uttalt seg om saken, da Northug for tiden er aktuell med TV-serien «Landskampen» sammen med svenske Gunde Svan.

Fredag kveld uttalte kommunikasjonssjef til Medier24 at de ser alvorlig på saken, men vil ikke si noe om det vil få følger for ansettelsesforholdet til 34-åringen.

- Vi fikk vite det nå i kveld, så dette er helt ferskt for oss. Nå er dette en politisak og vi i TV 2 ser alvorlig på saken. Nå skal vi sette oss grundig inn i dette og ha en dialog med Petter, så tar vi det derfra.

Vil ikke si om noen var i leiligheten

Bergsholm bekrefter at Northug var alene i bilen da han ble stoppet, men vil ikke svare på om det var noen i Northugs leilighet i Oslo da politiet gikk til aksjon mot den.

Det er foreløpig ikke blitt gjort avhør av Northug ut over forklaringen han ga til politipatruljen som stoppet ham på E6. Skistjernen ble ikke satt i arresten, bekrefter Bergsholm.

Kokainfunn

I en pressemelding bekrefter politiet at Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen på E6. Politiet bekrefter også at det ble funnet narkotika i Northugs leilighet. Northug har selv skrevet på Instagram at dette dreier seg om kokain.

– Førerkortet er rutinemessig beslaglagt og vi har gjennomført de nødvendige undersøkelsen av bilen som nå er levert tilbake til han. Vi bekrefter at det er blitt tatt en blodprøve, resultatene fra denne ventes først om noen dager, skriver politiet i pressemeldingen.

– Northug har vært samarbeidsvillig og vi fortsetter etterforskning gjennom helgen og de nærmeste dagene, legger politiet til.