Politiet ber om åtte måneders ubetinget fengsel for Petter Northug

Påtalemyndigheten ber om at skistjernen Petter Northug fengsles i åtte måneder og mister førerkortet på livstid.

Påstanden ble kunngjort av tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg i Oslo tingrett mandag.

Før det hadde Petter Northug forklart seg om råkjøringen og det at han hadde filmet med mobiltelefonen mens han kjørte i hastigheter over 200 kilometer i timen.

Northug forklarer seg via videolink i tilståelsessaken mot ham. Ifølge siktelsen brukte han mobiltelefonen under råkjøringen, og han var flere ganger i motsatt kjørefelt mens han filmet og kommenterte egen kjøring. Ved tre tilfeller var han oppe i en fart på over 200 kilometer i timen, ifølge siktelsen.

– For høyt

Northugs forsvarer Halvard Helle startet sin prosedyre med utgangspunkt i at åtte måneders fengsel er for strengt. Han konkluderte med at straffen bør være mindre enn seks måneders fengsel.

– Påtalemyndighetens straffeforslag er flere måneder for høyt. To-tre måneder for høyt i utgangspunktet. Hvis man i tillegg da gir en tilståelsesrabatt på 15 prosent, er man kanskje nede på en straff mellom 120 dager og fem måneders fengsel. Ikke åtte, slik påtalemyndigheten har argumentert for, sa Helle.

Helle argumenterte også for at en legeerklæring viser at Northug, i tillegg til å ha gjennomført og gjennomfører et forpliktende behandlingsopplegg, kan vise til rene urinprøver. Han har vært rusfri fra dagen han ble pågrepet og fram til i dag, påpekte forsvareren.

Videre mente Helle at lekkasjer fra politiet til mediene om detaljer fra etterforskningen bør være formildende for Northug.

– Det lekkes opplysninger, som for eksempel mengde stoff som var funnet hjemme hos Northug. Eller det faktum at det ble tatt en spyttest av UP-patruljen som ble kjent gjennom lokalavisene og mediene for øvrig. Det berører siktedes rett til en rettferdig rettergang.

Filmet med kommentatorstemme

Da Øverberg gikk gjennom siktelsen med Northug, samtykket den tidligere langrennsstjernen til alle punkter. Blant annet en post som omhandlet kjøring i en hastighet på 221 kilometer i timen i 80-sone.

– Hva tenker du om denne kjøringen? spør dommer.

– Det er uaktsom kjøring som ikke skal skje i trafikken.

– Hva gjør du?

– Jeg kommenterer kjøringen min som jeg gjør.

– Hva mener du med som du gjør?

– Jeg kommenterer kjøringen mens jeg tar forbikjøringen

– Hva sier du?

– Det vil jeg ikke gå nærmere inn på.

– Jeg har jo sett filmene, så jeg vet at du snakker om å unnvike de du kjører forbi?

– Jeg prøver å kommentere at jeg skal passere dem, og jeg gjør det med en slags kommentatorstemme.

– I avhør har jeg lest at du har vist filmer til vennene dine. Knyttet til det du sier?

– Ja.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar