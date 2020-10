Politiet får inn over 400.000 søknader om politiattest i året. Alle blir sendt til dette kontoret i Vardø

- Periodevis er det krevende, innrømmer politiet. Konsekvensene er blant annet merkbare i idretten, der de ikke lenger får fornyet politiattester når de ønsker det.

Politiattestordningen er et av de få konkrete virkemidlene idretten har for å unngå at uskikkede personer får ansvar og tillitsforhold til mindreårige.

I Norge er det kun én politistasjon som tar seg av samtlige av søknader.

Mange av søknadene kommer fra frivillige og ansatte i idretten, og det totale antallet blir svært høyt.

- Jeg kan opplyse at vi behandler cirka 420.000 attester hver år.

Det forteller Leif Sætrum, leder for politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

Han leder det omfattende arbeidet på Vardø politistasjon i Finnmark.

- Det er alltid utfordringer



I en epost til Nettavisen skriver Sætrum at de generelt klarer å håndtere det høye antallet med søknader, men at det til tider kan være utfordrende.

- Det er alltid utfordringer, noen av utfordringene vi ser er at de bekreftelsene som vedlegges søknader ikke alltid er i henhold til det søker skal søke attest om, eller at søker ikke søker på riktig formål, forteller Sætrum.

Les også: NIF vil endre politiattest-ordningen. Mener overgripere kan lure seg inn i idretten: - Helt uholdbart

Politiet opplever det også som trøblete at flere fortsatt ikke søker om attest digitalt via politiets hjemmeside. Flere har heller ikke opprettet digital postkasse.

- Posten har redusert sine utleveringer, og attest i post tar lang tid før den kommer frem. Oppfordringen til alle er å søke digitalt, og opprette digital postkasse, sier Sætrum.

Samtidig viser det seg at også enkelte tider av året er mer utfordrende enn andre.

- Periodevis er det krevende, spesielt i perioder med mange søknader, forteller Sætrum og viser blant annet til tider hvor det eksempelvis er opptak til høyere utdanning.

Politilederen forklarer også at koronaperioden har vært krevende. Likevel opplever han at søknadene behandles korrekt.

- Vi er trygge på at attestene blir behandlet i henhold til politiregisterlov og forskrift, forteller han.

- 30 prosent med ulike registreringer på seg

Sætrum forklarer at behandlingstiden varierer fra søknad til søknad.

Av de over 400.000 søknadene som kommer inn har cirka 30 prosent av dem som søker ulike registreringer på seg.

- De behandles også rimelig raskt, men i noen tilfeller må vi sjekke med politidistriktene, og da kan det ta noe lenger tid. Det kan være saker som det ikke er avgjort, og som ligger som en verserende sak, da ber vi om mere info fra politidistriktene, forklarer politilederen.

Med de resterende 70 prosentene pleier behandlingen å gå raskere.

- I 70 prosent av tilfellene har de som søker ikke noen registrering på seg i politiets registre, forteller Sætrum.

Les også Tidligere politi­etterforsker slår alarm om norsk idrett

Endring for klubber og idrettslag



Idrettslag i Norge er pliktet til å innhente en politiattest uten anmerkninger for å engasjere en frivillig eller ansatt som får oppgaver som innebærer ansvar- eller tillitsforhold overfor barn. Det har Idrettstyret vedtatt.

Tidligere var praksis at frivillige og ansatte måtte søke om ny attest hvert tredje år, men dette er ikke lenger mulig.

Les mer: Tilbyr hjelp til personer som er seksuelt tiltrukket av barn - før de begår overgrep

Sætrum er imidlertid tydelig på at politiet følger boka.

- Når det gjelder hvorfor det ikke er mulig å få utstedt en ny politiattest hvert tredje år, så kommer dette av innføringen av politiregisterlov og forskrift i 2015.

- Etter ikrafttredelse av lov og forskrift har enheten endret sin praksisen, slik at praksis er i henhold til lov og forskrift, forklarer Sætrum.

I Norge er det imidlertid frustrasjon hos flere klubber som mener at politiattestene bør kunne fornyes oftere. Les mer om det her.