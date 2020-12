Politiet oppretter sak mot Solbakken

Innlandet politidistrikt oppretter sak mot landslagssjef Ståle Solbakken for karantenebrudd.

Artikkelen oppdateres!

Det melder NTB mandag ettermiddag.

Politiadvokat Tom Gjestvang forteller til byrået at Solbakken etterforskes for brudd på karanteneplikten.

– Vi undersøker om det er grunnlag for å gå videre med saken og eventuelt bøtelegge ham. Hvis man leser både VG og Dagbladet, ser det rimelig klart ut hva som har skjedd, og han innrømmer det, så vi får ta stilling til om det blir nødvendig med avhør, sier Gjestvang.

Norges Fotballforbund bekreftet tidligere på dagen til Dagbladet at den nye landslagssjefen brøt innreisekarantenen da han dro på Briskeby stadion søndag kveld for å se Ham-Kam mot Lillestrøm i Obos-ligaen.

Selv beklager Solbakken det hele.

- Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag... Må beklage den, skriver Ståle Solbakken i en sms til Dagbladet.

Solbakken skal ha landet i Oslo lørdag 28. november klokken 13.00.

Solbakken var på kampen mellom HamKam og Lillestrøm åtte døgn etter ankomst i Norge. Karantenetiden etter reise til Norge er ti dager.

Brudd på karanteneplikten kan straffes med bøter på opp mot 20.000 kroner eller fengselsstraff.

Politiadvokat Gjestvang opplyser til NTB at han regner med at politiet vil ta en avgjørelse i forbindelse med Solbakken-saken innen to dager.

