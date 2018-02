Politimann døde etter supporterbråk

Spanske og russiske supportere barket sammen i Bilbao.

En politimann skal ha mistet livet etter at baskisk politi forsøkte å bryte opp bråket mellom Athletic Club og Spartak Moskva-supportere før oppgjøret i Europa League-kampen torsdag.

Den spanske avisen AS skriver at under opptøyene skal en politimann ha fått hjerteinfarkt, og bar en av fem personer som ble fraktet til sykehus. Livet stod likevel ikke til å redde, og mannen ble bekreftet død like før klokken 22.

Den spanske radiokanalen Cadena Cope melder også at politimannen skal ha fått hjertestans som følge av opptøyene ved San Mamés i Bilbao.

Opptøyene mellom de to supporterne skal, ifølge AS, ha vært planlagt i tid før kampen og fant sted like ved Athletic Clubs hjemmebane, San Mamés. Russiske supportere skal også ha forsøkt å skape opptøyer utenfor hovedkvarterene til den baskiske TV-kanalen ETB.

Det skal ha vært rapportert turmulter mellom supportergruppene gjennom hele dagen. Tildigere torsdag skal politiet igjen ha måttet bryte opp problemer mellom supportere etter at en gruppe russiske tilreisende skal ha kastet glass mot hjemmesupporterne.

AS rapporterer at flere hundre russere skal ha reist til Nord-Spania uten billett, og at det har vært problemer i byen store deler av torsdagen.

Athletic Club leder 3-1 etter det første oppgjøret, som ble spilt i Moskva. Torsdagens oppgjør på San Mamés er ikke ferdigspilt, og det står 1-1 i oppgjøret.

