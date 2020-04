Politivideo viser arrestasjonen av Jon Jones: - Han trenger hjelp

- For en person som har disse problemene, uansett om det er alkohol eller narkotika, så kommer all denne døtiden til å være hans verste fiende, sier rivalen Daniel Cormier.

UFC-stjernen Jon Jones, av mange regnet som tidenes beste MMA-fighter, er i trøbbel igjen etter nylig å ha blitt stoppet av politiet i Albuquerque.

Jones ble siktet for promillekjøring, kjøring med åpnet alkoholenhet i bilen, brudd på våpenloven og kjøring uten førerkort.

TILSTÅR: Jon Jones tilstår promillekjøring etter å ha blitt tatt av politiet i Albuquerque. Foto: Ronald Martinez (AFP)

- Jeg har et usunt forhold til alkohol

Natt til onsdag norsk tid tilstod han forholdene og sendte samtidig ut en pressemelding, der det kommer frem at han får fire dagers husarrest og ett års prøvetid.

- Mens jeg jobber med å forstå og håndtere stresset og usikkerheten i verden, slik den er i dag, vil jeg uttrykke hvor skuffet jeg er over å ha blitt kilden til negative overskrifter igjen, særlig i disse vanskelige tider, sier Jones i pressmeldingen.

- Jeg er skuffet over at jeg har sviktet folkene jeg bryr meg mest om, familien min, venner og fansen. Jeg tar fullt ansvar for handlingene mine, og vet at jeg har en del personlig arbeid å gjør, som involverer mitt usunne forhold til alkohol, sier Jones videre.

Rivalen ber UFC hjelpe Jones

Jones' argeste rival Daniel Cormier håper nå noen kan nå inn til Jones og redde ham etter en rekke uheldige, utenomsportslige hendelser.

- Jeg tror UFC trenger å redde ham. For en person som har disse problemene, uansett om det er alkohol eller narkotika, så kommer all denne døtiden til å være deres verste fiende. Alle demonene dine kommer til å dra i deg når du må sitte hjemme og har det kjedelig, spesielt når du ikke er vant med det, sier Cormier i podkasten DC & Helwani.

RIVALER: Jon Jones og Daniel Cormier har utkjempet to kamper i UFCs oktagon. Nå håper Cormier (t.h.) at Jones får hjelpen han trenger. Foto: John Locher (AP)

En rekke kontroversielle hendelser

Dette er nemlig langt fra første gang Jones er i trøbbel.

I mai 2012 krasjet han sin Bentley inn i en lykestolpe i Binghamton, New York, før han ble kausjonert ut av moren sin.

I april 2015 stakk han fra stedet etter å ha krasjet bilen inn i en annen bil, hvor føreren var en gravid kvinne. Jones meldte seg for politiet noen dager senere

I tillegg har det vært anklager om vold mot kvinner, samt positive dopingprøver de siste årene.

Utrolig nok returnerer Jones gang på gang til UFCs oktagon og går seirende ut, uansett hvem motstanderen er.

Jones ble organisasjonens yngste mester noensinne, da han sikret seg tittelen i lett tungvekt mot Mauricio Shogun Rua i 2011.

Siden har han vunnet de 14 påfølgende tittelkampene mot blant andre Vitor Belfort, Lyoto Machida, Chael Sonnen, Daniel Cormier og Alexander Gustafsson.

Jones var senest i aksjon da han beseiret Dominick Reyes på poeng i Houston i februar.