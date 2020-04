Populær treningskampturnering er avlyst

Sommerturneringen The International Champions Cup pleier å huse flere av de største lagene verden over. Nå er turneringen avlyst som følge av koronaviruset.

Treningskampturneringen ble bare arrangert i USA de to første årene, før Australia, Kina, Singapore og enkelte europeiske land ble med fra 2015. Turneringen midt på sommeren har vært populær for lag fra Europa de siste årene for å bygge merkevare i noen av de største landene i verden.

Denne sommeren blir det ingen turnering som følge av covid-19, skriver Danny Sillman i en pressemelding. Han er administrerende direktør for Relevent Sports Group, som arrangerer det hele.

– Helsen og sikkerheten til spillerne, fansen og de som er involverte i kampene er alltid overordnet. Det vil bli umulig å avholde turneringen med alle restriksjoner og uvissheten som følger rundt når ligaene rundt om i verden skal starte opp igjen, skriver Sillman.

FIKK MULIGHETEN: Martin Ødegaard - her i aksjon for Real Madrid. Foto: Erik Johansen (NTB scanpix)

I 2019 ble turneringen avholdt i både USA, store deler av Europa, Singapore og Kina. Storlag som Atlético Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern München, Inter, Juventus og Real Madrid deltok. Totalt 17 kamper ble spilt mellom 12 lag i seks land.

I 2016 fikk Martin Ødegaard spilletid mot både Paris Saint-Germain, Chelsea og Bayern München for Real Madrid. Turneringen har ofte blitt brukt som en arena for unge talenter til å vise seg fram. Manchester Uniteds Mason Greenwood viste seg for alvor fram sist sommer med flere mål og godt spill.

