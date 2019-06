Portugal vant Nations League - slo Nederland i finalen

Fernando Santos' menn ble de første vinnerne av Nations League.

PORTUGAL - NEDERLAND 1-0

Portugal kan smykke seg med tittelen som historiens første Nations League-mester etter at Nederland ble beseiret i finalen av den nystartede turneringen. Portugiserne sikret seg 1-0-seieren på Estadio do Dragão.

Det var en tett og jevnspilt kamp mellom Portugal og Nederland, men avgjørelsen falt etter timen spilt da Bernardo Silva la igjen til Goncalo Guedes. Valencia-stjernen hamret til fra distanse, og sikret seieren for Portugal.

Dette er Portugals andre internasjonale tittel på fire år. I 2016 gikk Fernando Santos' mannskap hele veien i EM-sluttspillet i Frankrike, etter at vertsnasjonen ble slått 1-0 i Paris.

Som vinnere så får Portugal hendene rundt det første Nations League-trofeet, samt premiepenger på 10.5 millioner euro. Nederland, som ender på andreplass, får 9 millioner euro, opplyser UEFA.

For Nederland så er dette fjerde finaletap i internasjonale turneringer på seniornivå. De tapte VM-finalene i 1974, 1978 og 2010. De kan uansett vise til EM-triumfen fra 1988.

Tidligere søndag tok England den første bronsemedaljen i Nations League etter at Svetis ble beseiret på straffesparkkonkurranse.

Stillingskrig

Det var en tøff og jevnspilt start på den første omgang på Estadio do Dragão der Portugal hadde store deler av banespillet, mens nederlenderne valgte å satse på kontringer.

Ved flere anledninger suste nederlenderne Memphis Depay, Steven Bergwijn og Ryan Babel. Portugiserne var kjappe og gode til å komme tilbake i posisjon, og dermed stoppet det opp ved flere anledninger for Ronald Koemans mannskap.

Portugal prøvde i stor grad å få i gang Cristiano Ronaldo på topp, men stopperduoen Matthijs de Ligt og Virgil van Dijk hadde god kontroll på den portugisiske offensiven.

Dermed tok det lang tid før man fikk se de virkelige kvalifiserte sjansene i den første Nations League-finalen. I det 28. minutt burde nok uansett Portugal ha tatt ledelsen.

Manchester United-aktuelle Bruno Fernandes slo et godt innlegg etter en kort corner og inne i boksen var det José Fonte som ruvet høyest. Den tidligere Southampton- og West Ham-stopperens heading var ikke god nok, og gikk rett på keeper Jasper Cillessen.

Et par minutter senere var det Fernandes selv som fikk sjansen da han avanserte fra sin midtbanerolle. Sporting Club-spillerens skudd så ut til å ha retning utenfor mål, men keeper Cillessen slo ballen ut til corner.

Samme mann var på farten igjen i det 38. minutt da han fikk stå alene på drøyt 20 meter, og fikk tid til å avslutte. Skuddet hadde god retning, men suste like over Cillessens mål.

Cristiano Ronaldo fikk også vist seg frem like før pause da han skar innover på sin gode høyrefot, og hamret ballen rett i brystet på den nederlandske burvokteren.

Nederland slet med å få kontroll mot Portugal, og maktet aldri helt å skape noen store sjanser, til tross for flere situasjoner der de kunne truet det portugisiske forsvaret på kontring.

Dermed kunne den spanske dommeren Undiano Mallenco sende lagene til pause på stillingen 0-0 etter de første 45 minuttene av historiens aller første Nations League-finale.





Valencia-stjernen avgjør

Ronald Koeman tok grep tidlig den andre omgangen da han byttet ut Babel og sendte innpå Sevilla-angriperen Quincy Promes før starten på de siste 45 minuttene av Nations League-finalen.

Nederland spilte seg til sin første skikkelig sjanse i det 57. minutt da Depay kriget seg forbi midtstopper Rubén Días. Dessverre for Lyon-angriperen, så stod Rui Patricio i veien for skuddet.

Det var uansett portugiserne som skulle hogge til først. Bernardo Silva hadde spilt en fabelaktig kamp, og i det 60. minutt la Manchester City-spilleren tilbake til lagkamerat Goncalo Guedes.

Valencia-stjernen drev innover i banen, og hamret til fra distanse. Cillessen kunne lite gjøre og portugiserne kunne juble over 1-0-ledelsen med litt over halvtimen igjen.

Nederland satte i gang et stormløp for utligningen i Portugal, og etter 65 minutter spitl burde Depay ha ordnet 1-1 for Ronald Koemans gutter. Innlegget fra høyre var godt, og Lyon-spiller fikk gå opp alene.

Headingen til Depay var god, men enda bedre var redningen til Wolves-keeper Rui Patricio som passet på at portugiserne fortsatt hadde ledelsen.

Portugiserne trykket på for den viktige 2-0-scoringen, og både Bernado Silva og Rafa Silva prøvde å danse seg vei igjennom det nederlandske forsvaret. Der kom de ikke stort lengre enn enn taklinger fra De Ligt og Van Dijk.

Maarten de Roon var nære ved å utligne for Nederland med drøye kvarteret igjen da Atalanta-spilleren fikk stå på drøye 20 meter og hamre til. Skuddet var godt, og suste like over Rui Patricios lengste stolpe.

Nederland nærmet seg utligning i det 83. minutt da innbytter Luuk de Jong fikk headet ned til en annen innbytter, Donny van de Beek. Ajax-spillerens forsøk ble reddet i grevens tid av Rui Patricio.

Det ville seg ikke for Ronald Koemans og hans mannskap, og dermed kunne Nederland strekke hendene i været etter den første utgaven av Nations League. Portugal vant turneringen etter å ha slått Nederland 1-0.