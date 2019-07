Portugisiske medier overbevist om Manchester United-bud på Bruno Fernandes

Manchester United gjør «betydelig framskritt» mot en overgang for Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes har rukket å bli koblet til Manchester United en god stund hittil denne sommeren, men den siste uken har ting roet seg litt ned.

Mandag ettermiddag kommer derimot hele tre portugisiske aviser med nyheten om at de røde djevlene vil komme med et bud på Sporting-kapteinen.

- Betydelig fremskritt

Først skrev A Bola, ifølge Sport Witness, at den portugisiske klubben nektet et bud på €50 millioner å komme på bordet. Det spekuleres nemlig i at Fernandes har en klausul i kontrakten som tilsier at midtbanespilleren har krav på €5 millioner om Sporting avslår et bud på over €35 millioner.

Nå hevder O Jogo at United skal være villige til å starte forhandlingene med et bud på €55 millioner. Avisen sier Manchester-klubben egentlig skulle legge inn budet i helgen som var, men hadde ikke mulighet da. Det neste steget er ventet å komme «når som helst».

Samme avis hevder også at Sporting-president Frederico Varandas fortsatt vil ha hele €70 millioner, men at de to partene kommer til å være villig til å inngå et kompromiss.

MANGE RYKTER: Bruno Fernandes har gjentatte ganger blitt koblet til engelske klubber, og spesielt Manchester United, så langt denne sommeren. Foto: Patricia De Melo Moreira (AFP)

Samtidig skriver Record at prosessen kan gjøre «betydelig fremskritt» denne uka, da Ole Gunnar Solskjærs klubb er villig til å bla opp med €62 millioner.

Varandas selv har antageligvis lest akkurat disse avisene mandag morgen, for presidenten kom med noen interessante uttalelser da han ble intervjuet på flyplassen i Lisboa.

- Jeg vet ikke om det mange eller få (interesserte klubber). Men det jeg vet er at det er mye som er blitt sagt om summer, i pressen, som €55 millioner og €62 millioner. For de prisene drar han i hvert fall ikke, sa han til RTP.

- PSG også interessert

Sporting-presidenten ble også spurt om klubben hans ville foreta seg flere signeringer denne sommeren.

- Hvis Bruno Fernandes drar vil spillere av kvalitet komme inn. Men bare hvis Bruno drar, sa han kryptisk.

Den eneste avisen som kommer med en helt annen historie enn de andre, er Correio da Manhã.

De er blant de eneste som har holdt liv i saken de siste ukene, men nå mener den portugisiske avisen at United kan vente seg tøff konkurranse.

PSG skal nemlig ha inntatt en plass i kappløpet og er «tungvekter» i kampen om midtbanespilleren.