Positiv landslagsstatistikk for første gang siden Drillo

Norges 1-0-seier mot Slovenia sikret at landslaget i fotball for første gang siden Egil «Drillo» Olsen var sjef gjennomfører et år med flere seirer enn tap.

Lars Lagerbäcks lag står med seks seirer og ett tap etter sju kamper i 2018. Bare tre kamper står igjen, og selv om alle skulle ende med tap vil man ende opp på plussiden.

Drillo hadde flere tap enn seirer bare i ett av de 14 årene han var landslagssjef i fotball. Det var i hans siste år i 2013 (3 seirer, 4 tap, da han fikk sparken med fire kamper igjen å spille).

Etter at han måtte gå i oktober det året har Norge hatt flere tap enn seirer hvert år: Etter 2013 (7 tap, 3 seirer) fulgte 2014 (5 tap, 4 seirer), 2016 (6 tap, 3 seirer) og 2017 (4 tap, 3 seirer).

Det har snudd i 2018, og Lagerbäcks lag er allerede garantert Norges beste årsstatistikk siden 2010 (7 seirer og 2 tap på 9 kamper).

Under Drillo vant Norge aldri flere enn sju kamper i et enkelt år (1993, 1997, 2010), og Lagerbäck kan tangere den noteringen allerede tirsdag. I så fall har han to sjanser i november til å overgå den.

Rekorden for flest seirer i ett år er imidlertid utenfor rekkevidde i høst. Under Nils Johan Semb vant Norge 10 kamper (av 13) i 1999, deriblant ni på rad som også er norsk rekord.

Norges kamper i 2018:

23/3: Australia (h) 4-1

26/3: Albania (b) 1-0

2/6: Island (b) 3-2

6/6: Panama (h) 1-0

6/9: Kypros (h) 2-0

9/9: Bulgaria (b) 0-1

13/10: Slovenia (h) 1-0

16/10: Bulgaria (h)

16/11: Slovenia (b)

19/11: Kypros (b).

