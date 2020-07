Positive nyheter for Haaland: Presenterte plan for tilskuerinnslipp på tyske stadioner

Den tyske fotballigaen (DFL) opplyste onsdag at de har oversendt retningslinjer om hvordan tyske klubber kan få inn tilskuere på kampene sine.

Skrivet er sendt til de 36 klubbene i de to øverste divisjonene i Tyskland.

Retningslinjene er også blitt presentert for det tyske helsedepartementet og inneholder det som omtales som «viktige aspekter ved smittevern».

Det tyske helsedepartementet har sagt at sosial distansering vil være nødvendig. Det vil heller ikke være tillatt med ståplasser eller alkoholservering.

– Nå er nøkkelen at alle Bundesliga-klubbene virkelig følger dette konseptet og skreddersyr det for deres stadion, i samarbeid med de lokale myndighetene, sa en talsmann for helsedepartementet.

Bundesliga-klubben Union Berlin håper å ha fulle tribuner når sesongen starter i september. Det vil de gjøre ved å teste alle tilskuerne for koronaviruset når de ankommer. Det er imidlertid tvilsomt om det forslaget går igjennom.

Muligheten for å ta imot bortefans vil bli diskutert på et ekstraordinært medlemsmøte i forkant av sesongstart, ifølge DFL.

(©NTB)