Premier League åpner for at spillerne kan vise motstand mot rasisme

Premier League-ledelsen godtar at spillerne viser sin motstand mot rasisme ved for eksempel å knele når kampaktiviteten gjenopptas.

Fredag ble det også besluttet at spillernes navn skal være erstattet med teksten Black Lives Matter på draktene i de 12 første kampene som spilles etter restarten.

– I tillegg vil ligaen støtte spillere som kneler før eller under kampene, heter det i en uttalelse fra Premier League.

I de øvrige 80 kampene som gjenstår av sesongen vil spillernes drakter være påført et Black Lives Matter-merke og en tilsvarende støtteerklæring til helsearbeiderne som har jobbet utrettelig under viruspandemien.

Antirasisme-demonstrasjoner har vært gjennomført over hele verden etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av en pågripelse av politiet i Minneapolis 25. mai.

Spillerne i Premier League opplyser i en felles uttalelse at de står sammen i kampen for å utrydde rasisme og å fremme respekt og like muligheter for alle.

I tysk Bundesliga har flere lags spillere den siste tiden valgt å knele før kampstart for å markere sin støtte til kampen mot rasisme.

Premier League starter opp igjen med to kamper onsdag 17. juni.

