Premier League: Arbeidstillatelse kreves for EU- og EØS-spillere etter Brexit

Engelske fotballklubber kan ikke lenger signere spillere fra EU- og EØS-land fritt. Det kreves arbeidstillatelse, som vil innvilges ut fra et poengsystem.

Samtidig legges det strenge begrensninger på antall U21-spillere som kan hentes, og det blir ikke lenger mulig å signere utlendinger før de fyller 18 år.

Poengene som avgjør om det tildeles arbeidstillatelse skal regnes ut fra antall landskamper (også aldersbestemte kamper), kvaliteten på selgende klubb (basert på liga, ligaposisjon og europacupmeritter) og antall spilte klubbkamper.

Spillere som innfrir poengkravet vil automatisk innvilges britisk arbeidstillatelse, mens spillere som har litt for få poeng kan få saken sin behandlet av et panel med autoritet til å gjøre unntak.

Godkjent

Dette ble utfallet etter at Englands fotballforbund (FA), Premier League (PL) og Football League (EFL) sammen har utarbeidet en plan for hvordan klubber skal kunne signere spillere fra utenlandske klubber etter at Storbritannia gikk ut av EU. Planen er nå godkjent av britiske myndigheter, står det i en uttalelse på PLs nettsted.

Maksimalt antall U21-spillere som kan signeres fra utlandet vil være tre i januarvinduet og seks per sesong. Brexit innebærer at engelske klubber ikke lenger vil kunne signere utenlandske spillere før de fyller 18 år.

Kriteriene vil gjelde fra og med nyttår.

Samarbeide

I uttalelsen står det at ordningen vil bli evaluert før overgangsvinduet sommeren 2021.

– Vi har samarbeidet med FA for å sikre at Brexit verken skader Premier Leagues suksess eller Englands landslags muligheter til å hevde seg. Vi vil fortsatt kunne rekruttere de beste spillerne og forbli konkurransedyktige, sier PL-direktør Richard Masters.

– Vårt mål i denne prosessen har vært å sikre at EFL-klubber fortsatt vil kunne signere spillere fra utlandet og slik styrke stallenes kvalitet. Samtidig innser vi behovet for restriksjoner, men vi vil nøye følge de nye reglenes virkning, sier EFL-direktør David Baldwin.

– Selv om vi hadde ulike utgangspunkt i vårt syn på hvordan Brexit bør påvirke fotballen, er dette et nytt eksempel på at fotballmyndighetene kan samarbeide til fotballens beste, sier FA-direktør Mark Bullingham.

