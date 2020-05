Premier League bekrefter flere positive koronaprøver

1008 personer tilknyttet Premier League-klubbene har blitt testet de siste dagene. Nå er håpet oppstart 19. juni.

Etter å ha gjennomført den tredje runden med massetesting bekrefter Premier League at ytterligere fire personer har testet positivt for koronaviruset.

Det skriver Sky Sports.

1008 personer fra spillerstaller og støtteapparat ble testet mandag og tirsdag, og en fjerde runde med testing er planlagt torsdag og fredag.

De fire positive prøvene kommer fra tre forskjellige klubber, opplyser Premier League i en pressemelding.

- Spillere og klubbmedlemmer som har testet positivt går nå i isolasjon i sju dager. Tidligere, mellom 19. og 22. mai, ble 996 spillere og deler av støtteapparatene testet for COVID-19. Da testet to personer, fra to klubber positivt, heter det i pressmeldingen.

I den fjerde runden av testingen blir antallet som testes i hver klubb økt fra 50 til 60 personer.

Tidligere onsdag ble det klart at Premier League-klubbene enstemmig har valgt å gjenoppta trening med kontakt.

Avgjørelsen er et steg inn i fase to av «Project Restart», som skal ende med at også kampene i England blir gjenopptatt.

Torsdag holdes en ny viktig videokonferanse. Her skal blant annet kampprogram og detaljer rundt TV-avtalen diskuteres.

Ifølge Gary Neville er håpet nå at Premier League-sesongen kan sparkes i gang igjen 19 juni.