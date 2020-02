Premier League gjør endringer på overgangsvinduet

Går tilbake til den gamle ordningen.

Det bekrefter Premier League på sine nettsider torsdag ettermiddag.

På et møte har klubbene i den engelske toppdivisjonen stemt fram at sommervinduet skal lukkes i slutten av august og ikke rett før sesongstart.

Den gamle ordningen



Det betyr at Premier League går tilbake til den ordningen som har vært mest vanlig de siste årene. Det er kun de to siste årene at vinduet har lukket før sesongstart.

Det var i forbindelse med sommervinduet i 2018 at de engelske Premier League-klubbene bestemte seg for å endre overgangsvinduet.

Dette gjorde at klubbene ikke lenger kunne kjøpe spillere etter seriestart, gjerne satt

til midten av august. Ordningen blir nå altså sløyfet etter kun to overgangsvinduer.

Dette betyr at det kommende sommervinduet vil stenge 1. september, klokken 18.00. Det på grunn av at 31. august er en feriedag i Storbritannia.

Engelskmennene går nå tilbake til det systemet som brukes i de fleste store andre europeiske ligaer. Det er litt sprik hva angår klokkeslett for vinduene, men i ligaer som Serie A og La Liga stenges sommervinduet natt til 1. september hver sommer.

Bred enighet



Temaet skal ha blitt diskutert på et møte for klubbeiere i Premier League og det skal ha vært stor enighet om at man ønsket å gå tilbake til den gamle ordningen.

Overgangsvinduet er perioden der klubbene kan kjøpe og registrere nye spillere. I England er dette vinduet åpent på sommeren og i januar.